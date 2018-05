«No he pedido a Neymar»

Zidane, entrenador del Real Madrid, admitió ayer que el fichaje de Neymar no es petición suya: «No lo he pedido, no sé si el club está hablando con él». Además, aseguró que este rumor les van a «perturbar» en el tramo final, que cerrarán con la final de Champions, y afirmó que los dos partidos que les quedan de Liga, entre ellos el de hoy ante el Celta (20.45), les servirán para «preparar» el duelo de Kiev.

Con el título y el descenso ya decididos y la segunda plaza en posesión de un Atlético que visita esta tarde al Getafe, la penúltima jornada que arranca hoy tiene el aliciente de dilucidar quiénes jugarán la próxima edición de la Europa League.



A la caza del séptimo puesto

Villarreal, Sevilla y Getafe afrontarán las dos últimas jornadas de Liga con opciones matemáticas de clasificarse a puestos de la Liga Europa, con sólo 5 puntos de diferencia entre los tres, mientras el Real Betis, ya clasificado, buscará ante el Sevilla sumar un punto para evitar el problema que supone quedar séptimo clasificado.

Por su parte, el Valencia, cuarto, agota hoy sus escasas opciones para terminar en el tercer puesto. Los ches, que juegan esta tarde (18.30) en Girona, necesitan ganar sus dos partidos y que el Real Madrid los pierda.