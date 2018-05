La Nucía moviliza a la afición para asegurar el "play-off"

El Club de Fútbol La Nucía ha organizado una fiesta pre partido para el próximo domingo 13 de mayo, a partir de las 16,30 horas en la Ciutat Esportiva Camilo Cano. El objetivo es movilizar a la "marea roja" para el trascendental partido ante el Torre Levante, a las 18 horas, donde La Nucía se juega entrar en la promoción de ascenso a Segunda B. La entrada para este último partido de liga es libre y gratuita.

Se trata de un partido crucial para el C.F La Nucía y el objetivo es llenar el estadio Camilo Cano ante el Torre Levante, para que la afición sea el jugador "número 12" y lleve al equipo en volandas ante el equipo valenciano. Es el último partido de liga y no hay margen de error, ya que los rojillos se juegan entrar en la promoción de ascenso a Segunda División B. Los nucieros necesitan la victoria para consolidar su cuarta plaza y entrar en los playoffs de ascenso, y no depender del resultado del Eldense (5º clasificado). Los rojillos aventajan en un solo punto al Eldense (quinto clasificado con 70 puntos). En esta última jornada de liga La Nucía recibe en casa al Torre Levante, que no se juega nada, mientras el Eldense visitará el campo del Ilicitano, que se juega la permanencia.

El Club de Fútbol La Nucía quiere que el estadio Camilo Cano de La Nucía esté lleno el próximo domingo, para que la afición sea "el jugador número 12" en el decisivo encuentro de liga ante el Torre Levante. Para ello ha organizado una fiesta prepartido para todas las edades a partir de las 16,30 horas el próximo domingo 13 de mayo. En ella todos los asistentes podrán disfrutar de Batukada, castillos hinchables, música y animación infantil. Se trata que la "marea roja" inunde las gradas del estadio Camilo Cano de La Nucía en el partido ante el Torre Levante. La entrada para el público será libre y gratuita.



Sábado: La Nucía "B"

Pero la "marea roja" tendrá una doble cita este fin de semana, ya que este sábado 12 de mayo a las 19 horas el C.F. La Nucía B se enfrenta al C.D.F. Canet d´en Berenguer en la Ciutat Esportiva Camilo Cano de La Nucía. Será el partido de ida de la promoción de ascenso a 1ª Regional que disputa el "filial rojillo", que busca también el subir de categoría. La entrada para el público será libre y gratuita.