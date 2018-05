Torres: "El Eldense hará más convenios con otros clubes"

El técnico granadino Manuel Torres, coordinador del fútbol base del Eldense y entrenador del Almansa, estuvo presente en la asamblea extraordinaria del Elda Promesas, y aseguró que "habrá más convenios con otros clubes", subrayando que el Eldense B, de Segunda Regional, "ya trabaja para la próxima temporada", dando por hecho que cuando los infantiles y cadetes del Elda Promesas no puedan seguir compitiendo por haber superado la edad reglamentaria "seguirán jugando en otras categorías del Eldense".

La referida asamblea celebrada el martes en el salón de actos del Centro Cívico y Juvenil aprobó que el Elda Promesas se convierta en filial del Eldense, tras la negociación que llevó a cabo el dirigente del club Gaspar Fernández: "Me llamó José María Roig, presidente del Eldense, y me ofreció formar parte del proyecto", añadiendo que "tendremos apoyo económico por parte del Deportivo para formar a nuestros entrenadores", explicó Fernández antes de afirmar que "no se aumentarán las cuotas que satisfacen los padres".

Otro aspecto que desveló el presidente del Elda Promesas a los padres presentes en la reunión es que para la próxima temporada la camiseta titular de los equipos será blanca y la segunda de color negro: "Pero en ambos casos llevarán insertados en un lado el escudo del Eldense y en el otro el del Elda Promesas".