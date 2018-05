Ernesto Valverde: «Nadie puede abrir la boca sobre presiones»

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, se mostró ayer tajante sobre la supuesta presión que el azulgrana Lionel Messi ejerció sobre el colegiado Hernández Hernández durante el descanso del Clásico, tal como denunció el madridista Sergio Ramos. «Aquí siempre salen muchas informaciones y todas ellas hay que corroborarlas. En cuanto a la presión que se puede hacer hacia los árbitros, tengo mucha experiencia, he visto muchas cosas dentro del campo y en el túnel de vestuarios y te garantizo que nadie puede abrir la boca en ese sentido», afirmó Valverde.

El técnico extremeño compareció en rueda de prensa en la previa del partido del Villarreal y advirtió que, aunque la visita del conjunto castellonense «no genera la expectación que siempre genera un 'Clásico'», mañana se enfrentan «a un equipo que está haciendo una gran temporada y que todavía no tiene matemáticamente resuelta su clasificación para jugar en Europa la próxima temporada». «Queremos ganar los tres partidos que quedan. Cuando llegas a los últimos partidos con todo resuelto, luego éstos se te hacen eternos, porque no te juegas tanto. Y nuestro objetivo es mantener nuestro nivel de competitividad, porque eso significa tener una costumbre adquirida», subrayó. De lograrlo, el Barça conseguiría proclamarse campeón invicto en la Liga, algo que no ha hecho ningún club en la historia de la competición en el actual formato de 20 equipos. En cualquier caso, y pese a lo cerca que está de alcanzar la gesta -solo 270 minutos- Valverde adelantó que, de aquí al final de temporada, dosificará esfuerzos. «Si hago rotaciones será para tener gente fresca e intentar ganar. Jugamos tres partidos en una semana, han pasado solo tres días desde el Clásico, que además jugamos bastante tiempo con diez, hicimos un gran esfuerzo físico y eso hay que valorarlo», apuntó.

El Villarreal ha anunciado que, a diferencia del Real Madrid, mañana le hará al Barcelona el pasillo de campeón en el Camp Nou.