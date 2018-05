Agustinos busca este sábado la sorpresa en la cancha del Sinfin

Agustinos Alicante afronta este viernes el último desplazamiento en su primera temporada en División de Honor Plata, y lo hace con la tranquilidad de haber cumplido sobradamente con el objetivo del club. Con la permanencia asegurada hace tres jornadas y después de encadenar siete partidos sin perder, los hombres de Óscar Gutiérrez viajarán sin presión a la mítica cancha de la Albericia para medirse al DS Auto Gomas Sinfín (sábado 19 h, horario unificado), en un duelo en el que los cántabros buscan la clasificación matemática para la fase de ascenso a la ASOBAL.

Los dos últimos empates en el Pitiu Rochel han alejado a los colegiales del sueño de disputar el play off, pero no han acabado con él. La realidad es que Agustinos no depende de sí mismo y el sábado tiene un compromiso muy difícil ante el Sinfín. Por este motivo, los valientes encaran los dos últimos partidos como sendas oportunidades para disfrutar y seguir creciendo como grupo, sin dejar de competir al mismo nivel que han demostrado durante todo el año y que les ha llevado a ser la revelación del campeonato.

El técnico alicantino prepara el enfrentamiento del sábado "sin ninguna presión pero con muchas ganas e ilusión de dar la sorpresa en Santander y continuar mirando hacia arriba hasta el final. Una victoria mantendría las posibilidades de llegar al play off, y jugar la última jornada delante de nuestra gente con esta opción sería muy bonito".

Las gradas de la histórica pista de la Albericia serán una olla a presión para los valientes. El club santanderino, heredero del Teka Cantabria, ha reducido el precio de las entradas y ha realizado diversas acciones en colaboración con otros clubes deportivos de la provincia con el objetivo de convertir el duelo ante Agustinos en una auténtica fiesta del balonmano cántabro. Un solo punto separa a los hombres de Rodrigo Reñones de asegurar una plaza de play off, justo una temporada después de descender de la máxima categoría. Los de Santander quieren celebrar la clasificación a costa de puntuar ante Agustinos.

Sin embargo, el cuadro alicantino no quiere ser el convidado de piedra de la fiesta de los santanderinos y aspira a dar la sorpresa en la Albericia para llegar a la última fecha de la liga regular con opciones de jugar la ansiada fase de ascenso a la Asobal. Para ello deberá ganar a Sinfin y esperar los resultados de Alarcos y Torrelavega que juegan contra Ikasa BM. Madrid y Amenábar ZKE respectivamente.