Gato: «Contra el Saguntino apelamos a la honradez»

La sorprendente decisión por parte de la Federación de prescindir de la unificación de horarios en la penúltima jornada de la Liga regular deparó un encuentro plácido para el Alcoyano, matemáticamente salvado antes de afrontar el duelo contra el Atlético Saguntino. El rival, por el contrario, precisaba ganar en El Collao para no verse prácticamente abocado al retorno a Tercera División. Consumada la derrota del cuadro valenciano, el delantero Manuel Gato se expresó con suma claridad. «Apelamos a la honradez. En mi vida deportiva se me han dado muchas situaciones y me he ido de partidos donde se ha puesto en duda la honradez del conjunto cuando sabes que no hay nada. Estábamos obligados a competir para no desvirtuar la competición», explicó el futbolista alicantino.

La afición, por su parte, refrendó el cariño hacia Gato aplaudiéndole al ser sustituido. «Estoy contento. Que la gente valore el trabajo y el esfuerzo después de un año duro es una manera de terminar la temporada feliz dentro de las circunstancias», sentenció.