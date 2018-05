Roberto Barberá no seguirá entrenando al Elche

C. B. E.

Roberto Barberá deja de ser entrenador del Elche C. B. E.

Roberto Barberá no continuará al frente del Club Balonmano Elche Vulcanizados Alberola, que milita en el grupo E de la Primera Estatal Masculina. El entrenador del Almoradí ha dirigido esta campaña al conjunto ilicitano, que ha finalizado en la séptima posición, con una plantilla bastante jóven que ha estado luchando durante buena parte de la campaña por intentar conseguir una de las dos plazas de promoción de ascenso a División de Honor B. Al final, el Elche ha quedado bastante lejos de las dos primeras posiciones que han ocupado el Maristas de Algemesí y el Elda Centro Excursionista Eldense.



Hace varias semanas, una vez que el cuadro ilicitano se quedó sin opciones de terminar entre los dos primeros, la directiva del Club Balonmano Elche mantuvo una toma de contacto con Barberá, pero no se llegó a un acuerdo. Además, el entrenador almoradidense, que es el director de la Policlínica IMED de Torrevieja, tampoco puede compaginar su trabajo con la dirección técnica del conjunto ilicitano y, por ello, después de un año, han decidido separar sus caminos.



El Club Balonmano Elche Vulcanizados Alberola, que despidió el pasado fin de semana la temporada con una victoria, por 26-27, en la pista del Mislata, emitió ayer un comunicado en el que informaba que Roberto Barberá no seguirá siendo el entrenador del equipo y las palabras de agradecimiento del técnico: