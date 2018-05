Del Potro: "Nadal está por encima del resto"

El argentino Juan Martín del Potro, número seis del ránking ATP, declaró este domingo en Madrid, donde se encuentra para jugar el Masters 1.000 de la capital española, que Rafa Nadal es "favorito" para ganar el torneo y es "un jugador que está por encima del resto". "Estoy contento de volver a Madrid tras un par de años. El torneo es cada vez más lindo, es muy difícil, y creo que hay un jugador, Rafa Nadal, que está por encima de todos. Me hace ilusión poder hacer buen resultado aquí y tratar de llegar lejos. Será mi primer torneo en tierra y quizá me cueste un poco, pero será bueno pensando en Roland Garros", dijo Del Potro.

El tenista argentino habló sobre Rafa Nadal y fue preguntado sobre si en la pista de Madrid es dónde se siente más vulnerable. "Que sea en tierra lo hace más favorito que el resto y además juega en su país. Es un jugador que está por encima del resto y nosotros trataremos de hacer un buen resultado", declaró Del Potro, que está esperanzado en hacerlo bien en Madrid. "Estoy bien y la verdad que muy contento de jugar Madrid. Ojalá tenga un buen resultado, pero si no estaré contento igual porque estoy teniendo una buena temporada", destacó.

Juan Martín del Potro habló sobre el serbio Novak Djokovic, que desde su victoria en Roland Garros en 2016 ha visto su rendimiento lastrado por lesiones y no ha vuelto a vencer en ninguno de los cuatro Grand Slams del circuito. "A mí me tocó enfrentarme varias veces a situaciones de lesiones y no es fácil, pero hay pocos jugadores que puedan volver de una lesión y ser muy buenos. Esos pocos son Djokovic, Murray o Wawrinka. Me gustaría verlo en el lugar que siempre merece y ojalá lo pueda conseguir, porque lo aprecio mucho", señaló. "Sería bueno que hubiera una pelea de Grand Slam y números uno de varios porque así sería más entretenido para todos", confesó.

Por último, Del Potro evitó pronunciarse sobre el cambio de formato que, a finales de febrero, la Federación Internacional de Tenis desveló que planea aplicar para la Copa Davis, transformándola en un torneo que se jugará en una sede neutral en una única semana. "Creo que todavía no hay nada definido y están viendo qué se puede hacer para que estos cambios se aprueben. Estarán intercambiando opiniones para que si hay un cambio sea lo mejor para el futuro de los jugadores. La gente está capacitada para que los cambios sean buenos", concluyó.