Miguel Fuster defiende su liderato en el Rally de Islas Canarias

Una vez disputadas las dos primeras pruebas del calendario en Lalín (Pontevedra) y Córdoba, los equipos del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto (CERA) han embarcado con destino al archipiélago canario para abordar dos carreras consecutivas sobre los abrasivos tramos insulares. Entre ellos, como no podía ser de otra manera, Llanes Motorsport, la revelación en este arranque de temporada, que ha desplazado su novísima dotación a las islas para defender el liderato que ejerce con Miguel Fuster, merced al brillante triunfo logrado a mediados de abril, en el Rallye Sierra Morena.

La escuadra asturiana ha revisado detalladamente el Ford Fiesta R5 del piloto alicantino antes de una cita doble como la que se dispone a afrontar estos días, con dos rallyes (Islas Canarias y Villa de Adeje) programados consecutivamente en un breve lapso de apenas semana y media.

Seguidamente, el pasado lunes, una vez desembarcado en Las Palmas todo el material del equipo, Fuster tuvo ocasión de efectuar un test privado dentro de las instalaciones del Circuito de Maspalomas, junto a su asesor técnico, Enrique Gª Ojeda, con el propósito de adaptar detalladamente la configuración de su coche a los trazados insulares.

Por tanto, el piloto de Benidorm afronta en las mejores condiciones posibles la doble cita canaria, con el Ford Fiesta R5 de Llanes Motorsport perfectamente afinado, y pleno de motivación a nivel personal, como líder de un certamen nacional en el que aspira a todo esta temporada, junto a su copiloto, Nacho Aviñó, respaldados ambos por la eficacia y el saber hacer de la escuadra asturiana.

Miguel Fuster: "Las especiales son totalmente nuevas, quitando un par de zonas que ya conocía. El resto del recorrido es inédito para nosotros. Por tanto, esta vez, el tema de notas ha sido un poco más trabajoso que de costumbre. Me encuentro muy a gusto en los tramos, también quedé muy conforme con el comportamiento del coche en el test que hicimos el lunes, del que hemos sacado unas pequeñas conclusiones que queremos probar este fin de semana. Me encuentro con muchísimas ganas, y animado para hacer un buen resultado. Pienso en las dos pruebas canarias que tenemos por delante, no sólo en la primera, porque estoy centrado en el campeonato y sé lo que podría suponer cometer un grave error en esta primera carrera. Voy a ir haciendo mi rallye, concentrado en lo mío. Quiero que mi Ford vaya bien, lo demás, ya vendrá".