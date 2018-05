Agustinos recibe este domingo al Amenábar en busca del "play-off"

Agustinos Alicante tendrá el domingo una nueva oportunidad para alcanzar los puestos de play off de ascenso a la liga Asobal si vence al Amenábar ZKE (12:30, Pitiu Rochel) y el Vestas Alarcos BM. Ciudad Real cae derrotado en su visita al Villa de Aranda. Los hombres de Óscar Gutiérrez intentarán sacarse la espinita del partido de ida ante el equipo vasco. Los de Iosu Balenciaga derrotaron por 33-22 a los agustinos en lo que fue el castigo más duro recibido por los valientes esta temporada.

Tres jornadas restan para el final de la liga regular y todo sigue en el aire: el ascenso directo, los puestos de play off y dos de las posiciones de descenso. Con la permanencia asegurada en su primera temporada en la categoría, Agustinos se consolida como equipo revelación del año y aspira una semana más a colocarse entre los elegidos para jugar la fase de ascenso a la máxima categoría del balonmano español.

No depende de sí mismo, pero la lucha por no descender de equipos como el Villa de Aranda puede beneficiar a los alicantinos. Su máximo rival para entrar en la zona noble, el Vestas Alarcos Ciudad Real, está a dos puntos y el sábado visita el Príncipe de Asturias para medirse al conjunto arandino que se juega el descenso. Una hipotética derrota de los ciudadrealeños abriría la puerta a Agustinos, que con una victoria ante Amenábar empataría a puntos con Alarcos y ocuparía la última plaza de play off, ya que tiene ganado el gol average particular con los alarquistas.

Independientemente del resto de resultados, Agustinos afrontará el partido ante el cuadro gipuzcuano como una oportunidad para desquitarse del mal resultado de la ida, donde los colegiales cayeron derrotados por once goles de diferencia. El duro varapalo recibido en el municipal de Zarautz será un acicate para los valientes que también quieren resarcirse del cruel empate de la pasada jornada ante Nava con una victoria el domingo ante Amenábar.

La hora de la verdad ha llegado para Agustinos, que no tiene margen de error en su lucha por conquistar la gloria. Jugar los play off de ascenso es un sueño que todavía se puede hacer realidad, y es por ello que el club ha hecho un llamamiento a toda la afición alicantina para que acuda al Pitiu Rochel el próximo domingo para animar a los "valientes".