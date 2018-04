El Barcelona presume de doblete por las calles

El Barcelona celebró este lunes el octavo doblete de su historia con la ya tradicional rúa por las calles de la ciudad, en un festejo que congregó, durante dos horas, a decenas de miles de aficionados culés, entregados a un equipo que ha sabido reponerse de su doloroso e inesperado tropiezo en los cuartos de final de la 'Champions', ganando Liga y Copa.



Encima de un autobús descapotable de dos pisos, presidido en su parte superior por una réplica de ambos trofeos, y escoltada por la Unidad Montada de la Guardia Urbana, partía la plantilla azulgrana del World Trade Center del Puerto de Barcelona a las 18.15 horas.



El club corrigió el 'olvido' que tuvo ayer, al no incluir a Gerard Deulofeu, Javier Mascherano y Arda Turan en la camiseta conmemorativa del título de Liga 2017-18 que el equipo lució tras ganar en Riazor. Hoy los nombres de estos tres jugadores, que empezaron la temporada en el Barça antes de salir en el mercado de invierno, estaban impresos en el dorso de la elástica que lucieron los campeones.



Tampoco estaba en esa camiseta Carles Aleñá, al no pertenecer aun al primer equipo ni haber disputado ni un solo minuto en la Liga. Sin embargo, el canterano, que participó en la Copa, sí que estuvo en persona, como un jugador más, en las celebración de hoy, precisamente en la jornada en la que el Real Madrid felicitó al campeón a través de Twitter:





Enhorabuena al @FCBarcelona_es por los títulos de Liga y Copa del Rey logrados esta temporada. — Real Madrid C.F. ?? (@realmadrid) 30 de abril de 2018

Iniesta graba con su teléfono a los aficionados desde el autobús. EFE

Piqué saluda desde el autobús de los jugadores. EFE

Fue una rúa un poco más comedida que en otras ocasiones. No corrió el alcohol desde el inicio, aunque algunos alucinaban con lo que estaban viviendo, sobre todo los nuevos, como Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé o Yerry Mina, sorprendentemente tímidos para la ocasión. Y cómo no, Gerard Piqué, el gran animador de la plantilla en este tipo de eventos.Esta vez,, que los futbolistas azulgrana utilizaron con avidez para grabar vídeos de los mejores momentos o hacerse 'selfies' que casi de forma automática subían a sus redes sociales.No fue el caso de, que durante muchos momentos se aisló de la fiesta tecnológica que habían montado sus compañeros para saborear, a su manera, su última celebración como azulgrana.El capitán, disfrazado con un sombrero de juglar con los colores azulgranas que pasó por la cabeza de media docena de jugadores en un momento u otro de la fiesta, pone fin a su etapa en el club catalán con, entre ellos nueve Ligas, y este lunes se subía a la rúa por última vez.También optó una celebración más comedida el entrenador, Ernesto Valverde, quien como siempre pareció sentirse más cómodo en un segundo plano y cedió el protagonismo a sus jugadores, y también la estrella del equipo, Leo Messi, que lo miraba todo desde arriba sonriente pero sin festejarlo con los excesos de otras veces.El ambiente de la celebración fue de menos a más. Los, ataviados con señeras, banderas azulgranas y, por supuesto, sus teléfonos móviles, iban incrementado su presencia a medida que el autobús se alejaba del litoral y se adentraba por las calles de la ciudad. Y poco a poco, los jugadores se empezaron a animar.En la segunda mitad del recorrido,tomó el mando de la celebración y, tras hacer de cámara de televisión improvisado, empezó unaque se cobró una primera víctima en Coutinho, que luego siguió André Gomes y que acabó salpicando a Iniesta y también al propio Valverde.La megafonía aumentaba de decibelios, el confeti no se agotaba yanimado por Piqué, mientras Luis Suárez aparecía en la fiesta para descalzar a Valverde y lanzar sus deportivas al público. Aun faltaba la ingesta masiva de pizzas para que los jugadores repusieran fuerzas antes de que la comitiva llegase a su destino.A esas alturas del trayecto, ni siquiera Iniesta podía resistirse y sacó el móvil para inmortalizar sus últimos momentos de celebración como jugador del Barça. Y es que, ennadie es inmune al poder del celular. Ni siquiera un chaval de Fuentealbilla.