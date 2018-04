Barrera: «Seguir en el Alcoyano no es cosa mía»

Los números de Mario Barrera al frente del Alcoyano respaldan la hipótesis de que dispondrá de la oportunidad de iniciar el proyecto del próximo curso, decisión que le corresponde a la comisión deportiva. El entrenador argentino volvió a ser interrogado por esta cuestión en la rueda de prensa, sin variar un ápice su discurso habitual. «Es algo que no domino, que no puedo manejar porque está por encima de mí. No pienso en nada que no sea el próximo rival y en que los chicos se sientan bien y responsables. A partir de ahí los que tienen que valorar mI trabajo son otras personas», dijo.