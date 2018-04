Raúl Alarcón no podrá defender el dorsal número 1 en Asturias por una lesión

El ciclista alicantino Raúl Alarcón no podrá defender su dorsal 1 como ganador del año pasado en la Vuelta a Asturias que empieza el viernes en Oviedo. El sajeño del W52-FC Porto sufrió uan caída entrenando la pasada semana de la que no se ha repuesto y no está en condiciones de afrontar la ronda asturiana. "Acabó justo la Vuelta a Castilla y León y tendrá que parar de manera indefinida para completar su recuperación", ha informado el W52-Porto en un comunicado. "Tenía puestas muchas ilusiones en esta carrera, el trabajo había sido duro para llegar a ella, pero tengo que descansar", confesaba Alarcón un tanto apesadumbrado.

Un duro contratiempo para el alicantino que tenía muchas ilusiones puestas en esta carrera. La prueba asturiana tiene mucha montaña. Pola de Lena acogerá el viernes 27 de abril el final de una 1ª etapa con tres puertos de Tercera casi de salida y un incómodo circuito final, con tres pasadas por Carabanzo (3ª) de las cuales la última tendrá dos kilómetros de ascensión a casi un 10%. El sábado 28 vendrá la etapa reina, con cuatro puertos de paso y la siempre difícil llegada al Acebo (1ª, 10 km al 8%). Y para terminar (domingo 29), un día breve (119 km) y realmente intenso de vuelta a Oviedo, con el Violeo (2ª) justo antes de la meta en la calle Uría. En el cartel anunciador de la Vuelta a Asturias ha utilizado una foto del corredor alicantino entrando como vencedor en Oviedo y señalando al cielo en homenaje a Iván Rocamora, un amigo que falleció y que tenía en el recuerdo.