La Peña Kali Nord visita por sorpresa al HLA Alicante para animarle en el "play-off"

La plantilla del HLA Alicante recibió una visita sorpresa tras la sesión vespertina del miércoles. Miembros de la Peña Kali Nord recibieron a los integrantes del primer equipo de la Fundación Lucentum con cánticos, bufandas, banderas y bombos con el fin de animarles y alentarles de cara al primer partido del play-off de ascenso de este viernes ante Basket Navarra (20.45 horas). Durante tres minutos, los seguidores realizaron sus tradicionales cánticos, apoyados por los aplausos de los jugadores, sobre todo el "Que sí, joder, que vamos a ascender", fue el que emocionó a los profesionales lucentinos.

Los abonados del club no pagarán en esta eliminatoria (sean dos o tres partidos los que se jueguen en casa) y los abonados del Hércules y universitarios tendrán 2x1 en las entradas (compran una y le regalan otra bien para ese mismo encuentro o bien para el siguiente si es para una misma persona). También cabe recordar que los aficionados que adquirieron su entrada en el último partido de la fase regular frente a Arcos Albacete tendrán la entrada gratuita a este primer envite del play-off. Las entradas para esta cita son de 10 euros las butacas numeradas y de 7 las no numeradas. Los niños menores de 12 años no pagan.