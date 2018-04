Arrestados dos aficionados del Roma por dejar en estado crítico a uno del Liverpool

La Policía de Merseyside ha arrestado a dos aficionados de la AS Roma sospechosos de intento de asesinato, después de que un hombre sufriese lesiones grave durante un incidente en los momentos previos a la semifinal de la Liga de Campeones que midió a 'reds' y 'giallorossi' este martes en Anfield. La Policía de Liverpool informó en un comunicado de que una persona de 53 años de edad y de Irlanda había sufrido una lesión en la cabeza y que estaba en estado crítico en un hospital.

"Creemos que la víctima estaba en Liverpool con su hermano con motivo de la semifinal entre el Liverpool y la Roma y que fue asaltado durante el altercado entre aficionados de ambos equipos cerca del pub Albert sobre las 19.35 horas. Testigos indican que la víctima fue golpeado con un cinturón y que luego cayó al suelo", señaló la Policía, que apuntó que los implicados, de 25 y 26 años de edad, habían sido llevados a las dependencias policiales para ser interrogados.

Además, la cadena 'BBC' informó que un grupo de aficionados de la Roma había atacado a los del Liverpool usando cinturones y mostró imágenes de grupos de jóvenes peleando a las afueras de Anfield antes del partido, con una persona tirada en la calle recibiendo atención mientras que la pelea proseguía. También una persona que portaba un martillo fue grabada. "El Liverpool FC está consternado y horrorizado después de que un aficionado del equipo esté en estado crítico tras ser atacado antes del partido contra la AS Roma. Nuestros pensamientos, en primera instancia, están con la víctima y su familia en este muy traumático momento", remarcó el club 'red'.

Por su parte, la Roma condenó en su página web "en los términos más fuertes posibles el aborrecible comportamiento de una pequeña minoría de sus aficionados que avergüenzan al club tras verse implicada en enfrentamientos con aficionados del Liverpool". "No hay sitio para este tipo de vil comportamiento y el club está ahora cooperando con el Liverpool FC, la UEFA y las autoridades", añadió. También la UEFA mostró su rechaza al "vil ataque" y advirtió que "los causantes de este vergonzoso ataque no tienen sitio ni dentro ni alrededor del fútbol". "Confiamos que serán tratados con la mayor severidad por las autoridades", añadió.

Por otro lado, el entrenador de la AS Roma, Eusebio di Francesco, criticó que su equipo perdiese "un poco la cabeza" durante la ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Liverpool y que les costó una dura derrota por 5-2, resultado que no le hace pensar que "la eliminatoria esté sentenciada". "Fue un partido diferente al del Camp Nou y en este tuvimos una buena salida, pero luego perdimos un poco la cabeza y la capacidad para seguir en el partido por lo que ahora estamos en problemas. Durante 50 minutos no lo hemos hecho bien y ni siquiera acertamos con los pases fáciles a cinco metros", lamentó Di Francesco tras el partido.