«El Madrid es el favorito»

Carvajal: «Podemos volver a ser campeones».

El delantero del Bayern Múnich Robert Lewandowski dijo que el Real Madrid es favorito ante su equipo en la semifinal de la Liga de Campeones (mañana ida), pero agregó que eso no significa que vaya a imponerse en la eliminatoria. «Cuando has ganado dos veces seguidas la Liga de Campeones está claro que eres favorito, pero eso no significa que vayan a ganarnos», afirmó Lewandowski. El jugador polaco destacó el buen momento que vive su equipo, que se ha demostrado en los últimos partidos, y subrayó que para llegar a la final hay que estar en condiciones de «derrotar a cualquiera». «Los últimos partidos han mostrado que estamos en buena forma y ahora hay que pensar en el Real Madrid», señaló.

«Tenemos que jugar completamente concentrados y en caso de que el Madrid cometa errores debemos aprovecharlos. Si hacemos nuestro juego, el Madrid puede verse en problemas», resaltó.

Sobre la importancia que tiene Cristiano Ronaldo para el Real Madrid, Leawandowsi dijo que es clara la eficacia goleadora del portugués y recordó que ha marcado en los últimos partidos contra el Bayern.

Por su parte, el lateral del Real Madrid Daniel Carvajal ha asegurado que su equipo «está mentalizado para dar ese paso adelante y ser campeón» de la Liga de Campeones por tercera temporada consecutiva, aunque el objetivo pasa por superar a partir de este miércoles al Bayern de Múnich, en el que señala a «Robben, Lewandowski y Ribéry» como los jugadores más peligrosos.

«Si hemos conseguido dos, ¿por qué no vamos a ir a por esa tercera consecutiva? Ojalá sea así, que consigamos esa ansiada 'Champions'. Debemos tener los pies en el suelo y afrontar las semifinales con mucha ilusión. Estamos a solo tres partidos de conseguir una 'Champions' y creo que el equipo está mentalizado para dar ese paso adelante y ser campeón» valoró Carvajal en declaraciones facilitadas por la casa de apuestas Codere. El defensa recordó que ha tenido «la suerte de que todos los años» que lleva en el primer equipo blanco ha «podido llegar a semifinales» de la máxima competición europea. «Cada año tiene una empatía especial y este año más aún por los rivales que nos han tocado. Estamos contentos y deseando que llegue el partido», dijo.