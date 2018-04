Lopetegui, en Alicante: "Ojalá Iniesta esté a este nivel en el Mundial"

Julen Lopetegui, seleccionador español del fútbol, afirmó este martes en Alicante que está encantado del nivel mostrad por Andrés Iniesta en los últimos partidos y confió en que pueda mantenerlo en el próximo Mundial de Rusia. El técnico vasco realizó estas declaraciones en la Universidad de Alicante, donde impartió una conferencia enmarcada en la Jornada de Periodismo y Deporte de la Cátedra Pedro Ferrándiz. "Andrés ha hecho una temporada muy buena, al igual que la anterior, y con nosotros siempre ha estado a un nivel altísimo. Estamos encantados de que esté a ese nivel y con ganas de que lo mantenga en el Mundial?", dijo el seleccionador.

Lopetegui se mostró orgulloso del "cariño" que recibió el centrocampista manchego en la final de la Copa por parte de las dos aficiones, ya que señaló que es "el que se ha ganado en todos los campos". El entrenador no quiso especular con el posible adiós de Iniesta al fútbol español al señalar que "eso de que se va lo decís vosotros, porque el que tiene que decirlo es él". "No vamos a hacer de futurólogos y vamos a disfrutar de él con nosotros", insistió Lopetegui, quien no quiso especular sobre si seguirá contando con el manchego para la selección en el caso de que abandone la liga española.

El seleccionador no quiso valorar los pitos al himno de España en la final de la Copa "porque prefiero quedarme con lo positivo y el ambiente y el escenario magnífico en el que se disputó el encuentro". Lopetegui admitió que ya vive un ambiente "pre mundial" y que en las próximas semanas se irán cumpliendo "más etapas y protocolos" de la preparación que culminarán con la lista de convocados.

El técnico español rechazó el papel de favorito que le conceden otros seleccionadores y recordó que todos los entrenadores saben que "el viaje de ida al Mundial solo contempla tres partidos". "Lo demás te lo tienes que ganar con trabajo y buenos partidos", comentó el seleccionador, quien reconoció que estará pendiente de las semifinales de competición europea que deben disputar esta semana Real Madrid y Atlético y en las que no ve "favoritos". "Es bueno que los jugadores españoles tengan éxito y sean felices. Y eso es algo que extrapolamos a todos los equipos", concluyó.

Por su parte, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, aseguró en el mismo acto que si se pudiera le gustaría declarar Patrimonio de la Humanidad al centrocampista Andrés Iniesta por todo lo que le ha dado al deporte y al fútbol español. "Si pudiéramos deberíamos blindar, proteger y hacer Patrimonio de la Humanidad (a Iniesta) y que no se fuera", comentó Lete ante la posibilidad de que el centrocampista manchego anuncie su marcha del fútbol español.