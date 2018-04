Heynckes: "Soy un gran admirador de Zidane, es un entrenador modélico"

Jupp Heynckes, técnico del Bayern Múnich, se declaró "gran admirador" de Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, en la víspera de su enfrentamiento en semifinales de la Champions League y señaló al francés como "un entrenador modélico".

"Me he enfrentado a grandes compañeros como Arrigo Sacchi, Johan Cruyff, Marcelo Lippi, entrenadores fantásticos, y ahora soy un gran admirador de Zizou. Lo era como jugador y ahora como entrenador. Lo que me gusta de él, sobre todo, es cómo hace jugar al Real Madrid desde que lo dirige y lo tranquilo que está en el partido", afirmó.

"Muestra", añadió, "que es una persona que no se expresa para la opinión pública ni pensando en las cámaras. Observa el fútbol desde la tranquilidad, como es como persona. Es un entrenador modélico sin duda", dijo.

La opción de que este duelo ante el Real Madrid sea el último de su larga carrera como técnico está en la cabeza de Heynckes.

"Para un entrenador, es un rival digno el Real Madrid para ser el último de una carrera, pero no era mi intención. Ya había terminado mi carrera y es algo extraordinario volver al escenario del fútbol, a una edad alta para un entrenador, con el privilegio de tener éxito llegando a semifinales y optar a la final eliminando a un gran rival del que fui entrenador", reconoció.

Y destacó la trascendencia del gran clásico europeo. "Siempre ha habido grandes duelos entre Bayern y Real Madrid, tienen una gran tradición y lo verán millones de personas delante del televisor con pasión y alegría, quizás tristeza, pero son los partidos para los que se prepara un jugador y los momentos estelares de la carrera de un entrenador, que muchos no llegan a tener. Sé apreciarlo".

Por eso, el técnico del Bayern está convencido de que "ambos equipos van a deleitar con jugadores de talla mundial" y desplegando "un fútbol muy atractivo". Espera "un encuentro abierto sin ningún favorito", aunque confesó que tiene "buenas sensaciones".

En su análisis del Real Madrid, Heynckes no quiso centrarse exclusivamente en el peligro de Cristiano Ronaldo. "Respeto al equipo y a cada jugador, Cristiano Ronaldo hasta ahora ha tenido una carrera única pero la Champions la gana el equipo más homogéneo y que juega un fútbol mejor".

Y ante el peligro de Cristiano, respondió con Robert Lewandowski. "No se debe olvidar que tenemos a Lewandowski, un delantero que ha marcado 39 goles en partidos oficiales y podría preguntar quién es capaz de eliminar un equipo con él. Estoy muy contento con él, ha tenido una cuota de goles enorme, es un jugador que siempre rinde, da todo por el fútbol y siempre está en forma".

Mostró un gran recuerdo de la Copa de Europa que ganó dirigiendo al Real Madrid. "Guardo muchas cosas en mi memoria del 98 en Amsterdam contra la Juve. Fue un momento muy bonito cuando llegó el pitido final y el Real Madrid ganó la Copa de Europa tras 32 años y recuperó su identidad internacional. Fue un momento muy grande, porque tras el dominio con Di Stéfano, Gento y Puskas, tiempo después recuperamos la identidad internacional. En los últimos años se ha convertido en el número uno".

Respecto a la ausencia del chileno Arturo Vidal en lo que resta de temporada por lesión, Heynckes afirmó que "es un jugador muy importante, pero los grandes equipos", dijo, "podemos cubrir las bajas".

"Es una pena por él, precisamente él que con la Juve jugó dos finales y no ganó. Es doloroso porque es un jugador de talla mundial. Es una pena que falte, pero el equipo luchará por él para que pueda disfrutar y levantar la copa de campeón", aseguró.



"Muy tranquilo" con el árbitro



Por otro lado, Heynckes liberó de presión al árbitro holandés Björn Kuipers, que dirigirá la ida de semifinales en el Allianz Arena, al asegurar que lo conoce "muy bien" y está "muy tranquilo", convencido de que nada de la polémica surgida en el Real Madrid-Juventus condicionará.

"No me preocupa el árbitro, en toda mi carrera como entrenador siempre me he comportado muy bien hacia los árbitros, he sido siempre objetivo con su juicio y mañana es una semifinal de Champions donde están los mejores árbitros. Tengo plena confianza en el árbitro. Lo conozco bastante bien y estoy muy tranquilo", dijo en rueda de prensa en el Allianz Arena.