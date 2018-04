La alteana Cristina Succi gana la primera Vuelta a Murcia Féminas

La corredora de Altea, Cristina Succi, ha logrado el triunfo en la primera edición de Vuelta Ciclista a Murcia Féminas Terra Fecundis – Valverde Team con un tiempo de1:04:14. La corredoras del Club Ciclista San Vicente Guijarro DQAGRO.ES impuso su velocidad al esprint sobre un grupo de cuatro corredoras que llegaron escapadas a meta. El trabajo de todo el equipo resultó fundamental para que Succi subiera a los más alto del podio en la categoría cadete. "Todavía no me lo puedo creer. Es mi primera victoria en esta categoría y estoy muy contenta. Llevo ocho años compitiendo y ya en la carrera de Caspe estuve escapada y me pillaron al final", apuntaba Cristina Succi al final de la prueba.

En la categoría absoluta, el triunfo correspondió a la ciclista del Movistar Team, Gloria Rodríguez. Alice María Arzuffi (Bizkaia – Durango Euskadi Murias) fue segunda y Beatriu Gómez, del equipo Sopela, completó el podiofinal.

CLASIFICACIONES

CLASIFICACIÓN GENERAL:

1. Gloria Rodríguez – Movistar Team 2:10:25

2. Alice María Arzuffi – Bizkaia Durango Euskadi Murias 2:11:07

3. Beatriu Gómez – Sopela Womens Team 2:12:05

CLASIFICACIÓN MONTAÑA 1. Gloria Rodríguez – Movistar Team

CLASIFICACIÓN METAS VOLANTES 1. Rusei Raluca – Retelec Athenea Team

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS 1. Bizkaia Durango Euskadi Murias

CLASIFICACIÓN MURCIANAS 1. Gloria Rodríguez – Movistar Team

CLASIFICACIÓN SUB23 1. Sara Martín – Sopela Womens Team

CLASIFICACIÓN JUNIOR 1. Saioia Gil – Río Miera Meruelo Cantabria

CLASIFICACIÓN CADETES

1. Cristina Succi – Guijarro DQAGRO.ES 1:04:14

2. Ainara Albert – Moreaga Taldea 1:04:14

3. Carolina Miranda – Catema.CAT 1:04:14