El Alcoyano debe ganar al Olot para evitar verse involucrado en el descenso

La visita al municipal de Olot se ha convertido en toda una final para el Alcoyano. Un punto de doce posibles ha situado al equipo de Mario Barrera excesivamente próximo a la zona de descenso. Hoy no puede volver a fallar contra un rival directo que esta misma temporada le dejó fuera de la Copa del Rey. El necesario reencuentro con la victoria se antoja complicado puesto que el cuadro catalán no cede los tres puntos de local desde el pasado 1 de noviembre, coincidiendo con la llegada al banquillo del valenciano Raúl Garrido. La baja de Barreda, unido a la lesión de Álvaro García, ha obligado a reinventar un lateral derecho, aunque el entrenador, Mario Barrera, no ha desvelado la identidad del escogido limitándose a señalar que «trabajamos dos opciones y una de ellas será».