Zidane: «Estoy bien aquí y lo que quiero es quedarme mucho tiempo»

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, aseguró que está «bien» en su actual puesto y que su intención es «pelear» porque quedarse en él «mucho tiempo», mientras que demandó «continuidad» para el momento actual del equipo sin despistarse en la Liga porque «todo ahora es muy importante para preparar la 'Champions'». «A veces cuando respondo hay algunas dudas, pero hasta que no me canse de este trabajo voy a seguir. Estoy bien aquí y voy a pelear por seguir, después es el día a día lo que me lleva a ser fuerte», admitió Zidane ayer en rueda de prensa, donde bromeó sobre cuando diría si seguía el año que viene. «Antes de final de temporada, justo antes», indicó con una sonrisa el francés, que anunció con más antelación su adiós al fútbol. 'Zizou', que el pasado sábado recordó que entrenar a este equipo produce más desgaste, aclaró que disfruta «cada día». «Es verdad que hay mucho desgaste, pero soy joven, no tengo 75, 80 años para decir que estoy cansado de entrenar. Soy muy joven para entrenar, tengo margen» se sinceró. El Madrid busca conquistar el tercer puesto de la clasificación en la visita el estadio de Butarque, donde se enfrenta con su verdugo en Copa, el Leganés, en encuentro aplazado de la decimosexta jornada, que no pudo disputar por su participación en el Mundial de Clubes. Será la quinta ocasión en la que los madridistas jueguen en el feudo blanquiazul, donde hasta ahora han sumado pleno de victorias.