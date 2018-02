Navarro: «El lateral del Mallorca me dijo que no había sido penalti»

Antonio Navarro, defensa del Alcoyano, aún se muestra contrariado cuando rememora la acción que originó la pena máxima y la consiguiente derrota frente al líder en el estadio de Son Moix.

«Un penalti que quiso pitar el árbitro nos impidió puntuar en un campo donde no ha ganado nadie. Consulté con el lateral derecho del Mallorca y me dijo al finalizar el partido que no había sido penalti. No lo toqué, él soltó un manotazo y pensaba incluso que había pitado falta a favor», declaró.

El futbolista natural de Novelda, por otro lado, admitió que «está claro que el Mallorca aprieta en su casa y quizá nos faltó finalizar alguna jugada más. Llegamos a centrar, pero ellos defendieron bien esas situaciones y nos costó llegar un poco. Al final apretamos, tuvimos alguna oportunidad, pero no pudo ser. Queda la sensación amarga por un penalti discutido que nos privó de sumar al menos un punto merecido».

En el cómputo global, Navarro destacó la imagen ofrecida contra el mejor plantel del grupo III. «Ellos sabían que somos un equipo difícil de ganar y demostramos que nos ordenamos bien, que queremos la pelota cuando la tenemos intentando crear peligro y que es difícil meternos gol», sentenció.

Por su parte, Carlos Barreda, reconvertido a central en el choque del domingo en Palma de Mallorca por la ausencia de Tomás Ruso, plasmó su comentario crítico a través de las redes sociales. «¡Que llevemos 26 partidos sin un penalti a favor ya es raro pero que encima nos piten uno como el de hoy... sin palabras!», tuiteó el oscense.