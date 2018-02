Eusebio Cáceres: «Voy al Mundial a por un salto de más de ocho metros, quiero lo máximo»

Todavía conserva en su retina el salto de 8,37 metros que le situó como el segundo saltador español de la historia tan sólo por detrás de Yago Lamela. Fue en 2013 y consiguió el oro europeo sub'23. Cinco años después acaba de proclamarse campeón de España por cuarta vez. En dos semanas acudirá al Mundial de pista cubierta donde busca un gran salto.

Lastrado por las lesiones decidió el año pasado trasladar su lugar de entrenamientos desde su Onil natal a Madrid. Cambio de entrenadores, de fisios, de médicos y de aires en pro de volver a ser el que era. Eusebio Cáceres será salvo sorpresa el único alicantino en el Mundial de pista cubierta que se disputa en Birmingham del 1 al 4 de marzo. Su ambición siempre es máxima, aunque reconoce que le faltan competiciones para estar a mayor nivel.

En Valéncia consiguió su cuarto título de campeón de España de salto de longitud en pista cubierta. ¿Sabe éste mejor que los anteriores?

La verdad es que me saben todos por igual. Disfruto mucho cada uno de los campeonatos y estoy muy contento por haber conseguido un título más. De todas formas no competí como a mí me gustaría, siempre hay pequeños problemillas físicos.

¿Siguen las lesiones?

He superado muchas, pero siempre han sido tonterías puntuales, no tan importantes como las que he tenido meses atrás.

¿Ha recuperado la confianza tras los últimos años?

Nunca la he perdido, siempre he ido un poco a lo loco y no me ha preocupado nada. Sólo he pensado en saltar lo mejor que he podido. Lo que sí me faltan son competiciones para coger el punto que necesito.

El salto de 7,97 le valió para ser campeón de España. ¿Buscó los 8 metros?

Busqué lo máximo, el objetivo era superar los 8 metros porque tenía sensaciones de poder hacer más. Hice varios nulos pero estaba merodeando esa marca.

¿Le preocuparon los dos saltos nulos?

No, en absoluto, busqué un salto largo, pero acusé la falta de competiciones. Me faltan saltos para encontrar las mejores sensaciones en la pista.

¿Cree que podrá igualar el mejor momento de su carrera cuando llegó a saltar 8,37?

Estoy mejorando día a día. Tengo sólo 26 años, no 34. Estoy seguro de que voy a ir para arriba, no he tenido lesiones graves y eso me debe permitir hacer buenas temporadas seguidas. Fisicamente estoy muy bien pero las lesiones de los últimos años te merman un poco la técnica y es difícil.

Sus tres nulos en el Mundial absoluto de Londres del pasado verano le ocasionaron fuertes críticas...

Siempre hay gente que critica. No le doy más importancia, el que tiene que estar satisfecho con su trabajo soy yo. Ahora tengo más experiencia y estoy más preparado para hacer grandes cosas.

Dentro de dos semanas el Mundial de Birmingham...

Lo que tengo claro es que no voy a ir a ver qué pasa, quiero ir a por lo máximo y a por un salto de más de ocho metros. Siempre voy a por todas en las competiciones.

Donde no tiene rival es el campeonato de España...

Es un campeonato que me gusta mucho, están saliendo atletas con mucho nivel que prometen y con los que hay que pelear temporada tras temporada.

¿Piensa en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?

Nunca pienso en ellos. Todavía queda mucho y nunca sabes lo que te puede deparar el futuro. En un año me he llegado a lesionar tres veces y recuperarme otras tantas. Quedan más de dos años y no quiero pensar en ello, prefiero ponerme metas a corto plazo.

Más de un año desde que dejó Onil para instalarse en Madrid...

Hice lo que quería para estar más vigilado sobre todo por los médicos. Consideraba que había llegado a mi madurez y que era el momento idóneo para marcharme y probar. No me arrepiento de haberme ido de Onil.