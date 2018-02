Xavi: «El Madrid no juega, gana; es inexplicable»

El exjugador del FC Barcelona Xavi Hernández ha asegurado que es «inexplicable» que el Real Madrid se haya adelantado 3-1 de la ida de octavos de Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain y ha recalcado que el conjunto blanco «no juega, gana», además de apuntar que el cuadro francés «debería haber matado el partido cuando tuvieron la oportunidad» y que Cristiano no es mejor que Neymar por marca «un penalti y un gol con la rodilla».

«Es inexplicable, el Real Madrid no juega, gana. El PSG debería haber matado el partido cuando tuvieron la oportunidad. Vi en la televisión española a Valdano y dijo algo muy cierto: en este partido, hubo varias fases, muy diferentes entre sí. No es un encuentro que puedas analizar en bloque. Es en ese preciso momento en el que el PSG debería haber puesto el segundo; no lo hicieron y, como resultado, recibieron dos goles más», declaró el que fuese capitán azulgrana en una entrevista para la revista francesa «So Foot». Además, el futbolista catalán sabe lo que es perder de esta manera ante el Real Madrid. «Lo que ha experimentado el PSG lo he vivido yo también con el Barça. Te dices a ti mismo 'joder, estamos jugando mejor que ellos'».

Por otra parte, el entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, dio a conocer ayer la lista de 21 jugadores que viajarán a Londres para medirse al Chelsea en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de este martes en Stamford Bridge (20.45 horas), una convocatoria en la que están todos los jugadores disponibles. Entre ellos se encuentra Vermaelen, con el alta médica.