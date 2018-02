Empate sin goles entre Novelda e Ilicitano en un choque en el que el colegiado fue quien más trabajo tuvo para que el choque no se le fuese demasiado de las manos debido a la tensión que se vio sobre el terreno de juego. Hubo casi más tarjetas que ocasiones en los 90 minutos de fútbol bronco durante algunas fases. El conjunto ilicitano, apremiado por los puntos, se alejó de ser un filial al uso, mientras que el Novelda no estuvo especialmente brillante durante la primera parte de la contienda. Un tiro de Mikel y un golpe franco de Luis García fueron los dos primeros avisos noveldenses, mientras que Vázquez, Edu y Hugo dispusieron de su opción por parte del Ilicitano.