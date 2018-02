El Sporting Plaza Argel empata (2-2) ante el Almassora

Reparto justo de puntos en Divina Pastora, con dos partes para cada equipo, que deja un mal regusto para las amarillas que al descanso vencían por un claro 2 a 0, pero una mala segunda parte del Plaza Argel y una excelente segunda parte blanquinegra hace terminar el partido en tablas.

Un resultado que a la postre, y para la consecución del objetivo más importante de las amarillas, tras esta jornada, puede calificarse como dulce, ya que sigue dejando a las castellonenses a 15 puntos, mientras que el Aldaia tras su derrota de hoy ya esta a 13 puntos.

La primera parte comenzaba con las amarillas dominadoras, y poco tardaron en conseguir perforar la meta de Judith, el dominio era claro, y practicamente las visitantes, replegadas atrás no causaron problemas al conjunto local, excepto en una única ocasión bien atajada por Laura.

El primer tiempo con color amarillo, posesión y control del juego, bien en defensa, controlando el centro el campo y con varias llegadas con peligro al area visitante, pero no fue hasta el final de la primera parte cuando parecía clarificarse el resultado, con un zurdado de Pepa.

El paso por los vestuarios no sentó bien a las amarillas, que se vieron superadas por las blanquinegras en todas la facetas del juego en la segunda parte.

Mal en defensa, sin contundencia en las pocas ocasiones que se produjeron, sin control en el centro el campo y sin peligrosidad en el ataque, el partido fue decantándose del lado visitante, y fruto de ello fueron los dos goles, que son una clara imagen de lo que se vió en la segunda parte.

El primer gol visitante vino tras un error de marcaje que la joven Albiol, aprovechó para batir a Laura. No supo sobreponerse el conjunto amarillo, que cedió terreno, y tras un corner, con varios rechaces, y con muy poca contundencia a la hora de despejar el balón llegaba a los pies de Iris, que conseguía empatar.

El banquillo se movió, del lado amarillo, saliendo al campo, la nueva incorporación Maribel, y Eva Navarro que volvía tras algo más de un mes sin competir, tras su lesión, no dieron fruto estos cambios, y no mejoró el juego, ni la presencia en ataque. Una segunda parte en la que las amarillas no dispararon a puerta ni una sola vez.

Dos caras, la del conjunto amarillo, un punto conseguido, que hace que el Levante B se acerque a 6 puntos en la lucha por el titulo liguero pero que hace que las distancias se mantengan o aumente frente a sus rivales por la plaza de promoción de ascenso.

El proximo encuentro, frente a La Solana, un conjunto que ocupa plaza de descenso pero que cuenta con el handicap a favor de ser el único campo de cesped natural. Un partido incómodo el que disputarán en la localidad manchega.

ALINEACIONES:

SPA ALICANTE: Laura, C.Fresneda, Angela, Win(Tere), Sara Micó, Pepa, Zaira(Requena), Elisa(Eva Navarro), Moli (Maribel), C.Barea, Sonia

JOV. ALMASSORA: Judith, Miriam (Dolores), Andrea, Estefani a(Gio), Laura (Albiol), Aida (Barbara), Sara, Isabel, Jessica, Iris, Anna

ARBITROS: Maria Moreno, asistida, por Alba Félix y Jesus M. Gomez. Amarillas a Zaira y Sara Micó y por el Jov Almassora a Iris, Albiol y Estefania

GOLES: 1-0 min 8 Pepa, 2-0 min 44 C. Fresneda, 2-1 min 53 Albiol, 2-2 min 62 Iris.