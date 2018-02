Alejandro Gómiz sube al podio en la primera etapa del Memorial Sanroma

El corredor del Mutua Levante Bioracer, Alejandro Gómiz, ha logrado la tercera plaza en la etapa inaugural del Memorial Sanroma que se disputa este fin de semana en Almagro. La prueba que abre la temporada 2018 en la categoría élite y sub 23 contó con los mejores ciclistas nacionales. El almoradidense entró por detrás del vencedor Ángel Fuentes (Baqué-Ideus-BH) y de Adrián García (Pizzería Española-Feller-Pago Clayret), que fue segundo. La jornada tuvo 105 kilómetros de recorrido. Comenzó y terminó en Almagro.

El momento crucial de esta etapa se vivió a 35 kilómetros de meta, cuando cuajó una escapada en la que casi todos los equipos tenían algún representante. En el grupo iban los alicantinos Alejandro Gómiz, José Manuel Díaz, Denis Vulcan, Javi Valero y José Carlos Núñez. "Estoy contento con mi tercer puesto. Me he metido en la escapada buena y lo he intentado con un corredor del Escribano, pero nos han pillado a tres kilómetros y me la he jugado al esprint", comentaba al final de la prueba Alejandro.

El XIX Memorial Manuel Sanroma se decidirá este domingo en su segunda y última etapa. A partir de las 10 horas, los corredores recorrerán 145 kilómetros que volverán a tener Almagro como epicentro. El Alto de Horcazuelas (km 89), de segunda categoría, es la única dificultad montañosa puntuable. Los corredores alicantinos lucharan por la victoria.

Clasificación 1ª etapa:

1. FUENTES Ángel BAQUÉ-IDEUS-BH

2. GARCÍA Adrián PIZZERÍA ESPAÑOLA-FELLER-PAGO CLAYRET, m.t.

3. GÓMIZ Alejandro MUTUA LEVANTE-BIORACER, m.t.

4. ZURITA Francesc RÍAS BAIXAS, m.t.

5. NUÑEZ José Carlos, CC Tarongers-Electro Hiper Europa-Ristrol, m.t.

7.VULCAN Denis, Escribano Sports, m.t.

9.VALERO, Javier Ginestar ULB Sport, m.t.

10.DIAZ, Jose Manuel, ULB Sport-Natural Greatne, m.t.