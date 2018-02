Una barba con muchos recuerdos

? Regino Hernández es todo un personaje que, más que esconderse detrás de una barba y bajo una coleta, destaca precisamente por su personalidad. Detrás de su barba esconde Regino una gran personalidad, muy alejada del engreimiento y muy cercana. Eso sí, no quiere que le toquen su barba, que le ha costado tantos años cultivar. «No me la voy a quitar aunque gane una medalla, antes me corto los cojones», afirmó días antes. en Corea del Sur. "Antes me corto los cojones que la barba", añadió entre risas. Más información Regino Hernández entra por detrás de Pierre Vaultier en la final olímpica de snowboardcros.Regino Hernández, histórico bronce en snowboard cross en los Juegos de Corea Paquito Fernández Ochoa, en Sapporo 1972.Regino Hernández acompaña a los Fernández Ochoa en la historiaTEMAS:Juegos Olímpicos de Invierno 2018VER COMENTARIOS 15Comentarios Te recomendamosEl Periódico VideosCRÍTICA | 'El señor de los anillos': un desastre anunciadoCRÍTICA | 'El señor de los anillos': un desastre anunciadoEl PeriódicoEl pasado porno cutre que persigue al secretario general del PP en EldaEl pasado porno cutre que persigue al secretario general del PP en Elda .woman.esEl desnudo más sexy de Cristina Pedroche para celebrar San ValentínEl desnudo más sexy de Cristina Pedroche para celebrar San Valentín Reclamador¿Vendiste tu casa? Reclama la plusvalíaPatrocinado¿Vendiste tu casa? Reclama la plusvalíaMuestrasacasa¿Te gustaría probar productos? Gran variedad de muestras gratis aquí.Patrocinado¿Te gustaría probar productos? Gran variedad de muestras gratis aquí.El TiempoLa lluvia de peces existe. ¡Si no te lo crees mira!PatrocinadoLa lluvia de peces existe. ¡Si no te lo crees mira!recomendado porDisfruta la mejor música, todos los sábados a las 20H en Europa FM con Tony Loarces.Ballantine´s We SoundLos Flechazos de Opel: solo hasta el 20 de febrero, hasta 5.000? de ahorro en toda la GamaNuevo Opel Crossland XTe ofrecemos un vehículo de ocasión en condiciones especiales en Nissan CollectionDescuento de hasta 1.200? ¿Qué es mejor donar la vivienda o dejarla en herencia?¿Qué es mejor donar la vivienda o dejarla en herencia?LO MÁS VISTOEdición GlobalCatalunyaLa espectacular caída que arruinó un toples de Kate UptonUn padre finge ser su hija de 11 años y da una paliza al hombre que la acosabaEl PDECat también se aparta de la estrategia de PuigdemontONCE: Sorteo de San Valentín del miércoles 14 de febrero del 2018Un joven catalán se tatúa la cara de Puigdemont en el trasero TE PUEDE INTERESARSport VideosEl misterioso abrazo entre Cristiano Ronaldo y Neymar que se ha hecho viralEl misterioso abrazo entre Cristiano Ronaldo y Neymar que se ha hecho viralEl PeriódicoLa fiscala jefa de BCN frena una investigación contra García AlbiolLa fiscala jefa de BCN frena una investigación contra García AlbiolSport VideosIsco, Asensio y Lucas, aire para ZidaneIsco, Asensio y Lucas, aire para Zidane Regino Hernández compitió este miércoles con un casco dorado con el ocho en número romanos .