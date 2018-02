El IV Triatlón Olímpico "Ciudad de Elche" se disputará el próximo 6 de mayo

La cuarta edición del Triatlón de Elche en distancia olímpica, 1,5K-40K-10K, se disputará el próximo 6 de mayo. Junto al concejal de Deportes, Jesús Pareja, han estado en la presentación de la prueba los presidentes del Club Ilicitano de Triatlón, Rafa Aledo, y del Trielx, Diego Ortiz.

Uno de los atractivos del triatlón "Ciudad de Elche" reside en que tiene su salida en Arenales del Sol donde se disputa el segmento de natación, a una sola vuelta, y donde se realiza la primera transición. El segmento de ciclismo también en circuito a una sola vuelta viene hasta el aparcamiento de Candalix en Elche donde se hace la segunda transición. La última parte de la prueba, la carrera a pie, se realiza a dos vueltas transcurriendo por el centro de Elche, Parque Municipal y laderas del rio Vinalopó, llegando a meta en el Paseo de la Estación.

La prueba ilicitana destaca por las categorías en las que se disputa, aunando la participación individual, con la de equipos por relevos de tres participantes (uno por segmento), y la inclusión de los deportistas de adaptada en las categorías de Paratriatlón (excepto PT1).

La meta en el Paseo de la Estación, recibirá a los participantes en pleno Palmeral de Elche, entorno privilegiado y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tras la entrada se ubicará el avituallamiento final de carrera, donde también obtendrán la medalla conmemorativa que se da a todos los corredores y otros servicios de la carrera.

Servicios con los que contarán lo participantes: mochila, camiseta, medalla, avituallamiento final completo, guardarropa, y otros servicios en los que la organización está trabajando.

Voluntarios de diversas entidades, en número superior a 200 acompañarán a los participantes desde el sábado en la entrega de dorsales, hasta la zona de meta el domingo, velando por la seguridad y servicios de la prueba. El Ayuntamiento de Elche y los clubes colaboradores agradecen a estos más de 200 voluntarios su entrega para que la prueba siga ganando en calidad.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se abren la próxima semana a través de la página de la prueba.

Precios de inscripción:

Inscripción individual, hasta el 29/04/2018:

Federados: 35€

Federados, fuera de plazo: 50€, hasta el 02/05/2018

No Federados: 47€ (35€ + 12€ de licencia de un día)

No federados, fuera de plazo: 62€ (50€ + 12€ de licencia de un día)

Inscripción equipos por relevos, hasta el 29/04/2018:

Todos los integrantes federados: 45€

Todos los integrantes federados, fuera de plazo: 65€, hasta el 02/05/2018

Con algún integrante no federado: 57€ (45 € por equipo + 12€ licencia de un día)

Con algún integrante no federado, fuera de plazo: 77€ (65€ por equipo + 12€ licencia de un día), hasta el 02/05/2018

CATEGORIAS (masculinas y femeninas):

ABSOLUTA

JUNIORS - 1999-2000

SUB-23 - 1995-1998

VETERANOS I - 1969-1978

VETERANOS II - 1959-1968

VETERANOS III - 1949-1958 y anteriores

VETERANOS IV - 1948 y anteriores

PARATRIATLÓN. Apta para paratriatletas, excepto PT1

RELEVOS (categoría única)

Todas las categorías indicadas tendrán trofeo a los 3 primeros/as.