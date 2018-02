Marcelo «Sería un error centrarse tan sólo en Neymar»

?El defensa brasileño del Real Madrid, Marcelo Vieira, dejó claro que sería «un error» centrarse exclusivamente en Neymar en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain, un partido que espera «abierto» y en el que no cree que tengan que «demostrar nada a nadie». «He cruzado varios mensajes con él, pero no de fútbol», señaló Marcelo sobre su compatriota, estrella del PSG: «Pero ellos no son sólo Neymar, todo su equipo es muy bueno y sería un error pensar sólo en él».