El Eldense sigue sin explicar quién realiza los fichajes

La historia se repite y el Eldense vuelve a cancelar otra rueda de prensa, la tercera en una semana. El club había convocado hoy miércoles a los medios a una comparecencia del presidente José María Roig "para tratar el tema que se quedó pendiente sobre las últimas altas y bajas que se han dado en el Deportivo". Sin embargo, esa rueda de prensa se ha suspendido tres horas y media antes de celebrarse sin dar a conocer el club los motivos de la cancelación.

Todo comenzó el pasado 1 de febrero cuando Miguel Ángel Mullor, entrenador del Eldense, aseguró que "la salida y entrada de jugadores forman parte de la secretaría técnica más que de mi parcela", afirmando que "el secretario técnico Juan Pinieri dará las explicaciones necesarias".

Minutos después de hablar Mullor, el club emitió un comunicado corrigiendo sus palabras: "Juan Pinieri no es secretario técnico, es simplemente un asesor más. Actualmente no hay secretario técnico". Acto seguido el club fijó una rueda de prensa para el 7 de febrero para aclarar la situación pero fue cancelada un día antes "debido al horario tan complicado del presidente. Pero la tenemos en cuenta para hacerla lo antes posible", afirmó el gabinete de comunicación del Eldense.

El mismo 7 de febrero, el club también suspendió la comparecencia semanal del técnico Mullor "porque vendrá solo a entrenar por temas personales y no tendrá tiempo para la rueda de prensa". No obstante Mullor afirmó que "el club no me ha prohibido hablar, pero sí me ha aconsejado que no efectúe declaraciones y me centre en preparar el partido ante el Roda".

El Eldense ganó al Roda (0-1) e iba a explicar el capítulo de altas y bajas, pero ha vuelto a suspender la rueda de prensa del presidente por segunda vez. El domingo los azulgranas juegan ante el Rayo Ibense, y en caso de vencer se meterían en el playoff, ya que La Nucía descansa, por lo que Roig podría ofrecer la cancelada rueda de prensa estando el club entre los cuatro primeros clasificados del grupo.