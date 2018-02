Gonzalo Poley reclama más tranquilidad para superar la crisis en El Collao

Gonzalo Poley aún no ha cumplido el primer mes como jugador del Alcoyano, pero posee la capacidad de esbozar las claves de la mala dinámica del equipo cuando actúa de local. «Arriba en los últimos metros no estamos acertados. Por las ganas de sacar los tres puntos en casa a veces nos precipitamos y tenemos que tener tranquilidad en ese sentido», afirmó el mediocentro andaluz. Con respecto al último tropiezo contra el Formentera indicó que «en la primera parte circulamos bien y tuvimos la posesión, pero cuando llegamos a la línea de tres cuartos faltó el último pase y efectividad. Son rachas, pero en mi opinión el equipo se debería relajar un poco en El Collao y no transformar esas ganas en nerviosismo ya que después te perjudica».

Poley se refirió con optimismo a la próxima visita al estadio Son Moix donde aguarda el líder. «Los números están ahí somos el segundo mejor equipo fuera de casa y no le tenemos miedo al Mallorca ni a nadie. Lo demostramos contra el Villarreal B que llevaba toda la Liga sin perder en su casa y le ganamos. Vamos a hacer nuestro partido empleando nuestras armas», concluyó.



Bajas en el líder

El Mallorca recibirá al Alcoyano el próximo domingo (12.00) con tres notables ausencias por sanción: Antonio Raíllo, Salva Sevilla y Álex López. El entrenador, Vicente Moreno, se verá obligado a realizar un cambio por línea.