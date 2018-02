Varela: "Hay que intentar cerrar los partidos"

David Varela, entrenador del HLA Alicante, resumió el choque del pasado sábado ante Aceitunas Fragata Morón comentando que sus jugadores hicieron un buen encuentro, pero faltó algo de dureza en los momentos decisivos. "Sabíamos que era un partido difícil por la cancha, por el nivel del equipo y la necesidad que tenía de ganar. Hicimos un partido serio con algún error. Ellos entraron en dinámica buena, con alguna decisión arbitral favorable y eso les dio chance para meterse en el partido y remontar los puntos de desventaja. A partir de ahí tuvimos varias opciones para ganar de Pedro y una situación de Lobo que no entró. Lo tuvimos cerca, pero al final es una derrota y hay que ser más duros".

El técnico lucentino señaló que los problemas de su plantel en el último periodo se debieron a la inercia positiva con la que llegó el conjunto sevillano. "Ellos iban en volandas por su gente. Tuvimos todo el partido controlado no dejándoles correr. En ese cuarto nos metieron tres contraataques y nos hicieron entrar en situaciones que no deberíamos permitir. Por esa inercia positiva, jugadores que durante el año no tienen ese nivel de acierto en el tiro exterior, consiguen meternos triples decisivos. Ellos tuvieron un nivel de acierto superior y eso les dio la victoria", destacó.

Varela subrayó que el equipo ha aprendido la lección de esta derrota. "Nos ha pasado varias veces. Hay que intentar cerrar los partidos. Cuando no estás bien delante, debemos estar más intensos y duros en defensa, tener más comunicación y concentración", indico el preparador del Lucentum, quien pasa página pensando en el envite del próximo viernes ante Agustinos Leclerc de León (20.45 h). Sabíamos que no íbamos a ganar los 11 partidos que quedaban. Jugábamos contra Morón en una pista muy difícil. Seguimos con la misma dinámica porque las semanas de entrenamiento están siendo buenas. Quedan 10 partidos y en León nos tiene que valer la necesidad de la victoria y el aprendizaje de partidos como el de Morón".

Por otra parte, Fundación Lucentum y Cabo Mar Beesystems organizan conjuntamente el clínic en el que participará el entrenador del HLA Alicante de LEB Plata, David Varela, y el técnico ayudante de Mombús Obradoiro de ACB, Víctor Pérez. La cita será el próximo domingo 25 de febrero en el Colegio Santa Teresa y validará horas como curso de formación de la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana. El coste de esta jornada es de 10 euros y la inscripción se podrá hacer en el siguiente mail cbfcabomar@gmail.com. Para más información, en la web www.cbfcabomar.es .