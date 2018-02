Morata enfada a los hinchas del Chelsea por un vídeo bailando con su mujer

Álvaro Morata y su mujer Alice Campello han desatado la polémica en la Premier League con un vídeo que ha enfadado a los hinchas del Chelsea, el equipo en el que milita el futbolista español.



En las imágenes en cuestión, que la modelo compartió en sus redes sociales, vemos a la pareja bailando de forma muy acaramelada. El vídeo finaliza con la chica dándole un abrazo de koala al jugador.





La historia no tendría mayor interés si no fuera porque Moratay muchos aficionados no se explican cómo, en su estado, puede sostener a su esposaEl ex jugador dellleva de baja desde el pasado 23 de enero y aún no se ha fijado la fecha de su vuelta. El vídeo, tras el revuelo causado, ha desaparecido de la cuenta de Twitter de