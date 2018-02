Martínez brilla en Palma mientras el fondista Amores gana la Copa de España

Buen papel de los alicantinos Alejandro Martínez y Julio Alberto Amores en la Copa de España de Pista. Martínez ha brillado en la última prueba celebrada en el Velódromo de Palma de Mallorca este fin de semana ganando en 200 metros, velocidad y keirin. El ciclista de San Vicente del Raspeig no participó en las carreras de Valencia y Galapagar porque estaba compitiendo en la Copa del Mundo con la selección española.

Mientras tanto, el noveldense Amores ha sido el vencedor en fondo de la Copa de España tras la disputa de las pruebas en los velódromos de Valencia, Galapagar y Mallorca.

El alicantino Julio Alberto Amores, a pesar de no haber participado en esta cita final balear de la Copa de España, se alzó con la victoria en la general después de que su principal amenaza, Francisco Javier Carrasco (Emerita Extremadura), no lograra pasar de la séptima posición final. El triunfo en la reunión fue para el ex profesional de la carretera Noel Martín (Castilla-León).

En la velocidad masculina Open, Alejandro Martínez fue el dominador de la competición en Mallorca. El corredor alicantino se hizo con las victorias en 200 metros, velocidad y keirin, mientras que el veterano Itmar Esteban finalizó segundo. Jaime Vega, que partía como favorito ante la ausencia de Pepe Moreno, se vio relegado a la tercera posición, pero ello no le impidió certificar su triunfo en la general.

"Empezamos el sábado con el 200 metros clasificatorio para velocidad y marqué un crono de 10.58, mi tercer mejor registro hasta el momento. Vuelvo a recuperar mi mejor versión y estoy de nuevo en buenos tiempos. Conseguí vencer la velocidad ganando todas las series y lo mismo con el keirin. Ha sido un fin de semana diez para cargarme de moral de cara al Mundial de Apeldoorn en Holanda dentro de dos semanas", afirma Alejandro Martínez.