Toni Bou "arranca" con victoria en el Nacional de Trial en La Nucía

Toni Bou fue el mejor en la primera prueba puntuable del Campeonato de España de Trial SPEA RFME, celebrada esta mañana en La Nucía. El piloto de Repsol Honda no dio opción a sus rivales y dominó la prueba de principio a fin, con varios "ceros" en las exigentes zonas del "Trial de La Nucía". Completaron el pódium en TR1: 2º Jeroni Fajardo (Gas Gas) y 3º Albert Cabestany (Beta).

La buena climatología hizo que miles de personas siguieran el trial en directo, tanto en las zonas tipo indoor (situadas en al Ciutat Esportiva Camilo Cano) como en las naturales, concentradas en la espectacular zona de la Serreta, con vistas al mar, y en el Molí de les Codolles.

Toni Bou finalizó la primera vuelta a las 12 zonas del circuito en primera posición, al ser el piloto con menos "fallos o pies", en las exigentes zonas, tan solo 17, aventajando claramente a sus oponentes. Pero el 22 veces campeón del mundo compite contra sí mismo e intenta rozar la perfección. Bou con un "excelso" pilotaje completó la segunda vuelta con 12 puntos y terminó esta primera prueba del nacional con 29 puntos, por los 48 de Jeroni Fajardo y los 54 de Albert Cabestany. Una vez más la diferencia del piloto de Repsol Honda con el resto de participantes fue notable.

El público disfrutó con Toni Bou ya que dio espectáculo durante todo el día. En aquellas zonas que hacía fiasco (2 pies) en vez de abandonar la zona, la completaba ya fuera de competición ante el delirio de los centenares de aficionados que se concentraban en las escarpadas zonas, que agradecían el detalle del campeón del mundo por su compromiso con el trial. Una vez terminada la competición Toni Bou intentó una subida que se le resistía de la zona 10 tipo indoor, en varias ocasiones, hasta que lo consiguió.

«Estoy muy contento de como ha ido la carrera en La Nucía. Hemos cometido errores pero hemos podido recuperar. Carreras de las que me gustan, con zonas que te llevan al límite y me lo he pasado muy bien. La presencia de multitud de público y su ánimo ha sido fantástico», comentó Toni Bou al finalizar la prueba.

En la entrega de trofeos los pilotos además de la copa recibieron un detalle como conmemorativo del "50 aniversario del Nacional de Trial", que comenzó en 1968 precisamente en la Comunidad Valenciana. Este acto contó con la presencia de José Luís Berenguer, director deportivo de la RFME, Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y Sergio Villalba, concejal de Deportes.

Esta primera prueba del Nacional de Trial 2018 fue organizada por la Real Federación de Motociclismo Española (RFME), la Federación de Motociclismo de la Comunidad Valenciana (FMCV), MotoDes y el Club Off Road La Nucía con la colaboración de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de La Nucía y la Diputación de Alicante.