El HLA falla en Morón y sirve en bandeja el liderato a La Roda y Granada

La quinta victoria consecutiva no apareció y el HLA Alicante cayó ayer en su visita a un Morón que llegaba a la cita con dudas, tras enlazar dos derrotas consecutivas.

Los lucentinos, con una marcha incontestable desde el inicio de 2018 que le había aupado al liderato, se desmoronaron ayer en el último cuarto y ceden en bandeja el liderato a Granada, que ganó sobre la bocina a Plasencia, y a La Roda, que disputa hoy su compromiso en Martorell.

Los de David Varela llegaron a los últimos diez minutos con ventaja de cuatro puntos (57-61), pero un triple de Chagoyen y una canasta de Cheick Conde colocaron, en sólo un minuto, por delante a unos sevillanos que no ya no perderían la ventaja. Aún así, el HLA intentó un último arreón que le dejó a dos puntos a falta de un minuto.Una bandeja de Lobo, que hizo 16 puntos, a falta de siete segundos pudo cambiar el signo, pero la suerte no acompañó a unos alicantinos que juegan fuera de nuevo la semana que viene ante el Agustinos Leclerc.