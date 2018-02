Una oferta que el consejo no ha sido capaz de cubrir

? Manuel Illueca, director general del Instituto Valenciano de Finanzas, afirma que en todo este proceso de venta del crédito del Elche «no ha habido ninguna jugada dilatoria por parte del IVF» e insiste en que «hemos cumplido con la legalidad, mientras que los responsables del Elche se han retratado. Han puesto una oferta que luego no han sido capaces de cubrir». Por su parte, José Miguel Garrido, dueño de la empresa Only One Way, que también está interesado en hacerse con el derecho de crédito del club y que no quiso ir a la subasta, sólo accedería a entrar en la entidad franjiverde si los actuales dirigentes, con Diego García y José Sepulcre a la cabeza, se van, junto a los patronos de la Fundación. No quiere ningún tipo de negociación. Garrido dice: «Les he pedido las llaves y que se vayan. Tienen fecha de caducidad». Recuerda que adjudicarse en subasta la deuda de la Fundación no te convierte en el propietario del club, por mucho que su pago esté garantizado con sus acciones.