Piqué es seria duda y Guedes regresa tras su lesión

El Barcelona afronta esta noche el partido de vuelta de las semifinales contra el Valencia con una mínima ventaja por el 1-0 de la ida. Los azulgrana buscan si quinta final consecutiva aunque lo harán con la más que presumible baja de Piqué. «Terminó el derbi con molestias, pero como pensamos que no estaba absolutamente descartado estamos esperando a ver si puede jugar o no», señaló ayer Ernesto Valverde, que no ser fía del Valencia: «El hecho de jugar una semifinal, de la motivación que hay puede complicar las cosas. El Valencia es un bloque difícil de sobrepasar y que luego sale muy rápido a la contra. Ellos intentarán ser más agresivos en ataque todavía. Van por detrás en la eliminatoria y tendrán al público de su parte. Nuestra motivación no es inferior a la suya. Que nadie lo piense. Es normal que ellos estén ilusionados, pero podemos jugar otra final». En el aspecto puramente futbolístico, Valverde dijo que Gerard Piqué no está»absolutamente descartado», a expensas de una prueba que pasará para ver si está preparado físicamente para jugar en Mestalla.

La vuelta del extremo argentino Gonçalo Guedes es la gran novedad en la lista de convocados anunciada por el entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, de cara al partido.