El Eldense impone la ley del silencio a Mullor

Las aguas bajan revueltas en el Eldense a pesar de la balsámica victoria de la pasada jornada ante el Villarreal C (5-3). En ese sentido, Miguel Ángel Mullor, que ofrecía los jueves la previa del partido de la próxima jornada, no compareció hoy ante los medios. El club anunció el miércoles la cancelación de la rueda de prensa "porque Miguel Ángel vendrá tan solo a entrenar por temas personales y no tendrá tiempo para la rueda de prensa".

Sin embargo, Mullor llegó hoy jueves al Nuevo Pepico Amat antes de las nueves y media de la mañana con tiempo suficiente para atender a la prensa. Pero al ser preguntado contestó: "El club no me ha prohibido hablar, pero sí me ha aconsejado que no efectúe declaraciones y me centre en preparar el partido del domingo ante el Roda", sin admitir ni una sola pregunta más.

De esa forma quedó cancelada la segunda rueda de prensa en 24 horas, ya que el martes la entidad azulgrana suprimió la que tenía que ofrecer el presidente José María Roig "para aclarar el tema de los últimos fichajes", justificando la cancelación "debido al horario tan complicado del presidente. Pero la tenemos en cuenta para hacerla lo antes posible", afirmó el gabinete de comunicación del Eldense.

Por otro lado, los jugadores del Deportivo, ajenos a la ley del silencio del club, se vistieron de corto y se abrigaron como pudieron para soportar la gélida mañana (dos grados de temperatura) y comenzaron a entrenar a las órdenes de Mullor sobre el césped sintético del desértico Nuevo Pepico Amat.