Bigastro prohíbe la entrada a recintos deportivos al agresor de un futbolista de Regional

El Ayuntamiento de Bigastro prohibirá el acceso a las instalaciones deportivas al vecino del municipio que agredió a un jugador del Sporting de Orihuela que está de baja y que ya ha presentado denuncia en Jacarilla contra esta persona que según el edil de Deportes tiene antecedentes por otros hechos. Ambos clubes han condenado los hechos ocurridos en el Campo de El Molino.

El presidente del Bigastro, José Juan González, acompañado del coordinador, Gustavo Belmar y del edil de Deportes, Javier Díaz, comparecieron en rueda de prensa para en nombre del municipio «desear al jugador Andrés García Martí, una pronta recuperación y ofrecerle todo el apoyo de este club».

Asimismo se ponen a disposición del Sporting de Orihuela «para todo aquello que pueda necesitar», resaltando que «lamentamos y condenamos lo sucedido ya que no compartimos la violencia ni dentro ni fuera de los terrenos de juego. El fútbol no puede ser violencia ni guerra y queremos a todos los violentos fuera de este deporte ni un segundo más en el fútbol» reiteró el presidente del club. Señalan no tener culpa de lo acontecido ya que «dicha persona no representa ni los colores del equipo ni a su pueblo». Asimismo agradecen a las autoridades sanitarias y fuerzas del orden público su trabajo tras lo vivido en el Campo de El Molino.

El concejal de Deportes, Javier Díaz, indicó que el agresor tenía antecedentes «si bien no ha estado en la cárcel» y que se ha decidido por el Ayuntamiento «prohibirle la entrada a las instalaciones municipales». Señaló que no era asiduo de ir al campo de fútbol municipal y que lo peor «fue la imagen dada por dicho individuo a los centenares de niños presentes en el recinto deportivo».

Si bien el corporativo bigastrense indicó que según la Policía Local «no se había puesto denuncia por parte del jugador o el Sporting de Orihuela», el mister del club oriolano, César Álvarez, confirmó a INFORMACIÓN que el jugador puso el pasado lunes denuncia en el Cuartel de la Guardia Civil de Jacarilla», ya que agentes de este puesto se hicieron cargo de la investigación una vez concluido el partido. Los dirigentes del Bigastro temen que el Municipal de El Molino sea cerrado pues el colegiado en el acta indicó que había habido invasión de campo estando a la espera de lo que dictamine el Comité de Competición de la Federación Valenciana.

Por su parte el Sporting de Orihuela deseó a Andrés una pronta recuperación y condenan también lo sucedido.