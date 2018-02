Archivado el caso por la muerte de Ángel Nieto.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza ha desestimado dos recursos de reforma presentados contra el auto de archivo provisional de la causa relativa al accidente de tráfico que causó la muerte de Ángel Nieto, por lo que se confirma el archivo provisional.

Sin embargo, las partes implicadas todavía están en plazo para interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Palma, según informó ayer la portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB).

La familia del expiloto de motociclismo recurrió el archivo del accidente de tráfico que ocasionó la muerte de Nieto después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa dictase en diciembre el sobreseimiento provisional de la causa, ya que la conductora que golpeó levemente el quad de Nieto "no cometió ninguna infracción penal". La jueza argumentó en el auto que Nieto llevaba el casco desabrochado, por lo que, pese a la escasa entidad del choque, el expiloto se golpeó con la cabeza desnuda contra el suelo, lo que provocó su muerte. No obstante, la familia del piloto consideró que "dicha conclusión no se obtuvo de ninguna prueba objetiva" y que llevar el casco desabrochado no "influyó en el accidente, que ocurrió por culpa exclusiva" de la conductora del turismo.

El recurso contra la decisión de la jueza instructora destacaba "las importantísimas contradicciones y deficiencias en el atestado de la Guardia Civil" y la jueza recoge en su auto que "al contrario de lo sostenido en los escritos de la familia del fallecido, no existen indicios de que el resultado acaecido se produjera por una falta de atención absoluta a la conducción por parte de la implicada". Asimismo, resaltó que "el informe médico forense concreta que la causa fundamental de la muerte de Nieto fue un traumatismo craneoencefálico y resulta que la omisión de abrocharse el casco del piloto concurre directamente con dicha causa".