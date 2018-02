Felipe Orts prolonga en Maldegem su buena forma mostrada en el Mundial

Laurens Sweeck se ha impuesto en Maldegem (Bélgica) en el Brico Cross-Parkcross, primera prueba después del campeonato del mundo disputado el pasado domingo en Valkenburg. El ciclista alicantino del Ginestar-Delika Sport, Felipe Orts, ha sido décimo, mientras que el campeón de España, Ismael Esteban, vigesimosegundo.

Las buenas sensaciones no abandonan a Orts, quien ha conseguido pelear con los hombres de cabeza en el ciclocross celebrado en la localidad belga de Maldegem. "He salido mal, porque me he enganchado, pero luego me he encontrado muy bien. La lástima es que no me he podido meter entre los nueve corredores que se han disputado el triunfo y he llegado un paso por detrás de ellos. Una pena", afirmaba el corredor de La Vila.

Tras conseguir el magnífico "top 20" en el pasado Campeonato del Mundo de Valkenburg, el "ciclocrossman" tiene por delante un último mes de competición en Bélgica y Holanda muy exigente. El próximo día 10 las dos bazas del Ginestar-Delikia Sport competirán en Lille.

Clasificación:

1. Laurens Sweeck (ERA-Circus)

2. David van der Poel (Corendon-Circus)

3. Tim Merlier (Crelan-Charles)

4. Tom Meeusen (Corendon-Circus)

5. Toon Aerts (Telenet-Fidea Lions)

6. Dieter Vanthourenhout (Marlux-Bingoal)

7. Lars van der Haar (Telenet-Fidea Lions)

8. Quinten Hermans (Telenet-Fidea Lions)

9. Daan Soete (Telenet-Fidea Lions)

10. Felipe Orts (Ginestar-Delikia)