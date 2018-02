Nadie quiere unificarse con el Eldense

Manuel Torres, coordinador del fútbol base del Eldense, aseguró el pasado 22 de enero que el futuro de la cantera en Elda pasaba por "unificar el fútbol base. Ese es el sueño que tengo desde que llegué al club". Además del Eldense, hay otros tres clubes en la ciudad: Idella, Elda Industrial y Elda Promesas, pero no piensan igual que Torres.

El presidente del Idella, Vicente Cabanes, no duda en responder a la propuesta del coordinador azulgrana: "Estoy totalmente de acuerdo con el contexto de que el fútbol base de Elda debería unificarse en un solo club, pero en este caso sería con el Idella, que es el que está en las mejores categorías". Además se pregunta "¿por qué tiene que unificarse con el Eldense? Nosotros tenemos derecho a decir que se unifiquen ellos con el Idella".

Joaquín Maestre, mandatario del Elda Industrial, se muestra contrario a la unificación de la cantera: "No lo veo. Unificar el fútbol base y perder nuestra identidad jurídica y nuestro club, eso no lo haría". En el año 2002 se logró la unificación: "Ahora no es posible, al menos de momento. Podía haber un convenio de colaboración o filialidad, pero la temporada anterior fuimos filiales del Eldense y salió mal".

El dirigente del Elda Promesas, Gaspar Fernández, también se desmarca de la unificación soñada por el coordinador azulgrana: "En el Eldense un día hay un presidente, después hay otro, no vemos clara la trayectoria. El Elda Promesas va a continuar con sus equipos y su línea de trabajo. De cara a la próxima temporada vamos a crear más equipos porque queremos crecer desde la base".