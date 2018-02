El ecuatoriano Hernán Lino se hace un hueco en el «once» de Galiana

Hernán Lino aterrizó en el vestuario del Alcoyano el pasado mes de noviembre procedente de Deportivo Cuenca (Ecuador) sin generar alboroto, centrado en aprovechar la oportunidad de abrirse camino en el atractivo fútbol europeo. El punta de 21 años, internacional con Ecuador, destacó desde la primera sesión por el tesón y la humildad, valores que encajan en la filosofía del vestuario. El agitado debut, resultó expulsado, no mermó la confianza del cuerpo técnico hasta el extremo de erigirse en el delantero de referencia de las tres últimas salidas (Hércules, Cornellà y Villarreal B). En todos ellas el resultado fue favorable al Deportivo, pero Lino no olvidará la visita a la Ciudad deportiva del Villarreal puesto que significó el estrenó como goleador. «Fui al partido con ganas de poder marcar en partido oficial. Siempre sigo el consejo de mi familia. Si no sale la oportunidad hay que hacer bien el partido y a eso me dediqué, aunque los compañeros me dijeron que iba a ser el día», dijo.

Lino mira con optimismo el próximo compromiso liguero en El Collao, donde no se gana desde el pasado 5 de noviembre. «Hay que sacar la mala racha, con confianza, dedicación y sacrificio, vamos a sacar buenos resultados tanto en casa como fuera», sentenció.

En otro orden de cosas, la plantilla reanudará mañana los entrenamientos de cara a la visita del Formentera. Los arietes Manuel Gato y Eldin Hadzic continúan en la enfermería.