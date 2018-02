Un aficionado del Bigastro pisa la cabeza y da una patada a un jugador del Sporting Orihuela

Andrés García, jugador del Sporting Orihuela, que milita en Segunda Regional, deberá llevar, durante 20 días, un collarín como consecuencia de las lesiones que le ha producido la agresión de un aficionado del Bigastro en el transcurso del encuentro entre el conjunto oriolano y el cuadro bigastrense, disputado ayer domingo, en el campo de El Molino.

Según explica el entrenador del Sporting Orihuela, César Álvarez, "corría el minuto 87 de partido y el Bigastro perdía 1-2. Cuando Andrés estaba en el suelo, después de recibir una falta, un joven de unos 30 años entró al terreno de juego y, sin mediar palabra, le piso la cabeza y le dio una patada, huyendo a continuación".

El jugador del conjunto oriolano tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital de la Vega Baja y pasó la noche en observación. Fue sometido a un TAC y los médicos le colocaron un collarín, que deberá llevar durante 20 días y, además, presenta otras heridas leves. Andrés García tiene 25 años, recibió ayer el alta y se encuentra muy afectado por los hechos.

El encuentro entre el Bigastro y el Sporting Orihuela fue suspendido de mutuo acuerdo entre los dos equipos y tanto la Policía Local como la Guardia Civil fueron requeridas y acudieron al campo de El Molino, donde, tras hablar con otros aficionados locales, recabaron datos del agresor que ya ha sido identificado.

El técnico del equipo oriolano califica como "esperpéntica" esta agresión y asegura que en ningún momento se esperaba que ocurrieran estos hemos tan lamentables porque el partido se estaba desarrollando con normalidad. César Álvarez agradece al entrenador, jugadores y directiva del Bigastro la solidaridad mostrada y que accedieran, en todo momento, a suspender el partido. "Este energúmeno no representa a la afición del Bigastro, pues en todo momento no se dio motivo alguno para lo que ocurrió", comenta el preparador oriolano.

Por su parte, el entrenador del Bigastro, Fran Grau, asegura que en su equipo también están muy afectados por lo sucedido y tildó de "descerebrado" al agresor. Grau señala que "no es ni socio, ni seguidor del Bigastro. De hecho, nuestro aficionados colaboraron para su identificación. Ahora esperamos que le pongan el máximo castigo a este personaje".

El técnico bigastrense señala que "desde el primer momento, nos hemos pusimos a disposición, tanto del jugador agredido como de la directiva del Sporting Orihuela para lo que sea necesario: Lo que ocurrió fue una cosa impensable, porque el encuentro se estaba desarrollando sin ningún tipo de problemas".

Fran Grau pide que el agresor "pague lo que ha hecho. No hay derecho a actuar así y este personaje no se si es de Bigastro, pero nuestra afición no tiene estos comportamientos. Lo peor, aparte de la agresión, fue la imagen que dio a los chavales y a los aficionados que estaban en el campo".

Ahora falta conocer la decisión de la Federación y si partido se reanudará, aunque parece complicado porque los acontecimientos ya se produjeron en el minuto 87.

Numerosos clubes y jugadores de la comarca de la Vega Baja han mostrado, a través de las redes sociales, su solidaridad con Andrés García y con el Sporting de Orihuela, condenando esta vil agresión en un terreno de juego.