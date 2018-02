Stuani golea a una floja versión del Athletic

El Girona dio una alegría más a su afición en Montilivi tras superar (2-0) al Athletic Club este domingo en la jornada 22 de LaLiga Santander, otro actuación de mérito del cuadro catalán que mira hacia la zona noble de la tabla, la que se le presume a un cuadro vasco cada vez más tocado en resultados y juego.

Los de Pablo Machín acumulan cuatro jornadas sin perder, las mismas que llevan sin ganar los de 'Kuko' Ziganda, para ponerse en 31 puntos a dos de los puestos europeos. Un Girona con Stuani desatado en 12 goles esta temporada, con un doblete que tumbó a los vascos, desconocidos tanto en defensa como en ataque. Después de salir con pitada de San Mamés el pasado fin de semana, el Athletic buscó la reacción con cambios.

Ziganda formó con cinco defensas, con la buena noticia de Yeray en el once y el sonado fichaje de Íñigo Martínez. Intentó imitar el cuadro vasco a un Girona que juego de memoria y que tuvo de cara el partido con el penalti inocente de Andoni que convirtió Stuani a los siete minutos. Hasta el borde del descanso no llegó a encontrar huecos el Athletic, con la velocidad de Williams y un acrobático remate de Íñigo que fue al larguero.

Maffeo perdonó antes el 2-0 y tras el descanso no cambió el guión. Perdonó también Stuani y Ziganda volvió a un once más habitual, que tampoco generó peligro con Aduriz y Susaeta. El uruguayo se comió la defensa visitante y terminó haciendo el 2-0, para dejar en un quiero y no puedo a un Athletic que no encuentra mejoría a pesar de que llevaba 10 jornadas sin perder.