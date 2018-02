Felipe Orts brilla con los mejores en el Mundial de Valkenburg

El belga Wout Van Aert encadenó su tercer título consecutivo de campeón del mundo de ciclocross, tras imponerse en los Mundiales disputados en la localidad holandesa de Valkenburg. Le acompañaron en el podio su compatriota Michael Vanthourenhout y el holandés Mathieu Van der Poel,que era el principal favorito. El alicantino Felipe Orts fue el español mejor clasificado, tras concluir la prueba en vigésima posición. De esta forma, España logró la plaza séptima en la clasificación por equipos, en la que se impuso Bélgica.

En su primer año en la élite, después de que la temporada pasada fuera medalla de plata en sub 23, el ciclista de La Vila ha dado un paso importante en su carrera y cada vez está más cerca de los mejores del ciclocross. "Mi sueño era estar entre los veinte primeros y estoy contento. El circuito era duro y me ha tocado salir desde atrás. Este ha sido mi primer Mundial en la categoría élite y estoy contento de cómo me ha ido y de toda la temporada", comentaba Orts al final de la carrera.

La salida de Felipe Orts en la prueba no fue buena y eso le obligó a remontar desde muy atrás. En la segunda mitad de carrera, Orts superó a Ismael Esteban y se estableció de forma sólida entre los veinte primeros junto a un grupo en el que se encontraba hasta el decimoquinto clasificado. Justo el reto fijado por el líder de esta nueva generación, que antes de partir a Valkenburg se marcaba a pelear por el top 15-20 como gran objetivo. Finalmente, ha cruzado la meta en 20º posición, cinco puestos por delante de Ismael Esteban. Javier Ruiz de Larrinaga y Aitor Hernández concluyeron en los puestos 35º y 45º, respectivamente.