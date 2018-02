Nuevos objetivos de la Escuela de Golf de Elche, formando escuelas

El pasado viernes 19 de enero, el director de la Escuela de Golf de Elche, Juan Manuel Verdú, visitó el colegio Laude Newton College para la firma del convenio de colaboración entre ambas entidades. El encuentro entre ambos directores fue muy grato. por parte del centro, Rosa María Tortosa, destacó el éxito y la gran acogida del programa por los alumnos y padres, además de plantear futuros proyectos en común.

«Como centro escolar nos basamos en la innovación y dar a nuestros alumnos una educación internacional. Como departamento de educación física, llevamos años introduciendo deportes que nuestros alumnos, en general, no conocían. Cuando la oportunidad de trabajar con la escuela de golf de Elche surgió, no pudimos decir que no. Cuando fuimos a ver a Juan Manuel para explicarnos el proyecto de enseñanza que tenían, nos interesó y quisimos saber más. El hecho de garantizar las clases en inglés es lo que nos interesó al ser un colegio donde la lengua vehicular es el inglés. Lo que nos atrajo del golf era que es un deporte técnico que ayudaría a enganchar a alumnos que no siempre sean participativos en las actividades más físicas y eso podría ayudar a subir la autoestima además de disfrutar de la asignatura. Los valores del golf se asemejan a nuestro escudo: respeto, integridad, conocimiento e independencia.

Las clases han sido un éxito con la ayuda de la escuela. Han apoyado al profesorado en formarse además de prestar sus servicios para impartir las clases en un formato «co-teaching», donde hay dos profesores impartiendo clases. Se optó por meter el golf como asignatura curricular y no nos arrepentimos. Se han podido trabajar movimientos necesarios de otros deportes y crear nuevos conocimientos de movimiento de los alumnos. La unidad duró siete semanas en primaria y estamos ahora con secundaria. Combinamos clases en nuestro colegio con salidas a la escuela de golf donde los alumnos pueden ver el fruto de su trabajo en situaciones reales como es un green de verdad, un tee line, etc. El golf ha podido abrirse un hueco en la lista de deportes impartidos de forma curricular dentro de nuestro centro».

Este es el relato de Robby Sidoli, profesor de Educación Física del Colegio Laude Newton College. Su ilusión y vocación por la enseñanza, y más específicamente por el deporte, ha contribuido a que el proyecto se haya podido llevar a cabo. La Escuela de Golf Elche, junto con la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, lleva tres años de esfuerzo y trabajo con el único objetivo e ilusión de fomentar el golf en el municipio.

El pasado septiembre dimos un gran paso y, por primera vez en nuestra comunidad, iniciamos el proyecto «Golf en los Colegios» una campaña diseñada por la Real Federación Española de Golf (RFEG). Ésta consiste en introducir, durante un período de tiempo, el golf en las clases de Educación Física impartidas por la monitora de la Escuela de Golf Elche, al mismo tiempo que el profesorado de este departamento se forma específicamente mediante un curso en nuestras instalaciones. Ambas partes las consideramos de gran importancia, ya que para darle continuidad al proyecto, es primordial que el profesorado implicado tenga unas nociones básicas y recursos para introducirlo en próximos cursos escolares como un deporte más.

Por último, una vez concluidas las clases de golf se realiza una selección de los niños que han participado para becarlos con un mes de clases en nuestra Escuela Infantil. Hasta cuarenta han sido los alumnos becados que, en los próximos meses, se iniciarán en un nuevo deporte para ellos. El programa «Golf en los Colegios» enriquece mucho a los niños ya que, además de desarrollar la coordinación óculo-manual, el equilibrio, la fuerza y la flexibilidad, inculca los valores intrínsecos de este deporte –humildad, capacidad de sacrificio, espíritu de superación, etc– que asimismo se pueden aplicar en otros muchos ámbitos de la vida y, muy especialmente, en la educación de los más jóvenes.

Una vez llegados aquí, os preguntaréis qué hace falta para poder realizar el programa «Golf en el Colegio». Sorprendentemente, única y exclusivamente se necesita interés por parte del profesorado y del colegio; no es necesario tener unas instalaciones específicas, ni tan siquiera los conocimientos, ya que la Escuela de Golf Elche proporcionaría el primer año todo e incluso formaría al profesorado.