Valverde llega líder a Alicante

El corredor del Movistar es el gran favorito para obtener el triunfo final.

El ciclista español Alejandro Valverde logra la victoria en una apasionante final en la segunda etapa de la 69ª Volta a la Comunitat Valenciana Gran Premi Banc Sabadell, disputada entre Bétera y Albuixech con 154 kilómetros de recorrido. Este triunfo le sitúa como líder de la Volta en la clasificación general.

Para el murciano esta es su primera victoria de la temporada y demuestra que está totalmente recuperado de su grave lesión de rótula que sufrió en la pasada edición del Tour. «Estoy muy contento con este triunfo, quiero dar las gracias a mi equipo, a todo el mundo que me apoya, y al buen entendimiento con el Astana», destacó Valverde al término de la misma.

Valverde ha protagonizado un momento espectacular en el desenlace de la etapa «he visto que tenía buenas piernas y he dicho voy a atacar porque he visto que iba por delante, y luego ha venido Fuglsang» ha explicado el ciclista murciano.

Asimismo, ha logrado entrar en la línea de meta con 19 segundos de ventaja del resto. En este sentido el ciclista del Movistar ha dicho que «está muy buen bien tener tiempo por delante para la contrarreloj». «Vamos a ver si con el tiempo de hoy y con el que logremos mañana, el sábado seguimos y podamos optar por la general», ha añadido Valverde.

Respecto al maillot de montaña recaía sobre otro español, el corredor vasco Gari Bravo del Euskadi Basque Country-Murias. «Estoy muy contento con este premio, ha sido una etapa complicada para escaladores con mucho desnivel. Uno de los miembros del equipo tenía que conseguir la fuga y he sido yo». «El paso por el puerto del Garbí ha sido duro, pero he levantado el pie y he podido recuperar. El resto de días lucharé por llevarnos el maillot a casa», ha concluido Bravo.

Los ciclistas afrontaron ayer una etapa dura de media montaña con cinco puertos, la mayor parte de ellos por la Sierra de Espadán en Castellón. A los 13 kilómetros de comienzo de la etapa cinco corredores conseguían escaparse del pelotón: Nauleau (TDE), Bravo (EUS), Van Gompel (SVP), Rubio (DCT) y Insausti (EUK). Los escapados mantenían el fuerte ritmo y mantenían su posición por al subir el primer puerto de montaña de la jornada Pico del Águila (3ª categoría).

En el inicio del ascenso al último puerto de montaña, el del Garbí (primera categoría), el pelotón apretaba y la escapada era neutralizada. Durante la subida el pelotón se fraccionaba y era comandado por corredores del equipo británico Sky. Mientras el líder de la Volta, Danny Van Poppel, sufría en las duras rampas del Garbí y se quedaba descolgado. Al paso por la cumbre del Garbí, Alejandro Valverde (Movistar) y Fuglsang (Astana), protagonizaban los momentos más bonitos y se colocaban en cabeza de carrera. Al poco tiempo se unía a ellos Luis Sánchez León (Astana) con 30" de diferencia con el grupo perseguidor. En los últimos metros de la etapa Valverde atacaba y se imponía con autoridad, entrando en primera posición a la meta y llevándose la bonificación.



Etapa de hoy

La ronda valenciana disputará hoy la tercera etapa: Contrarreloj por equipos que se desplaza a la provincia de Alicante con salida desde la localidad de Poble Nou de Benitatxell desde la calle del Mercat, con salida del primer equipo a las 14:20 horas, y meta en Calp con un total de 23 kilómetros que sin duda marcará la diferencia de los equipos, pero que no será decisiva.